Italien denkt über Verstaatlichung der Autobahn nach

Morandi-Brücke in Genua: Befürworter der Verstaatlichung des Autobahnnetzes nennen Österreich als Beispiel.

Genua. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke gibt es in Italien eine Debatte über eine Verstaatlichung des Autobahnnetzes. "Nach der Tragödie in Genua ist die Verstaatlichung des Autobahnsystems kein Tabuthema mehr", sagte Vize-Verkehrsminister Edoardo Rixi. Allerdings meinte das Wirtschaftsministerium, dass ihm eine derartige Idee nicht bekannt sei.

Die Gesellschaft Autostrade per l’Italia, Tochter der von der Familie Benetton kontrollierten Infrastrukturholding Atlantia, betreibt die Autobahn, zu der die in Genua eingestürzte Brücke gehört. Bei dem Unglück starben mehr als 40 Menschen. Die Regierung wirft Autostrade vor, nicht für eine sichere Brückenstruktur gesorgt zu haben. Sie will dem Unternehmen nun die Zuständigkeit für 3000 Autobahnkilometer entziehen.





Österreich als Vorbild

Befürworter der Verstaatlichung des Autobahnnetzes nennen Österreich als Beispiel. "Autobahnen in öffentlicher Hand können funktionieren. Es gibt erfolgreiche Beispiele in Österreich, Deutschland und in Großbritannien", kommentierte der Präsident der Region Toskana, der Sozialdemokrat Enrico Rossi. Ex-Parlamentspräsident Pier Ferdinando Casini hingegen meinte, die Verstaatlichung des Autobahnnetzes sei keine Antwort. Stattdessen bräuchte es mehr Sicherheitskontrollen.

In Genua wiederum unterzeichneten 75.000 Bürger eine Petition, mit der die Verstaatlichung von "Autostrade per l’Italia" gefordert wurde. "Die Italiener zahlen enorme Summen für die Autobahnmaut und erhalten dafür schlechte Dienstleistungen", betonte der Initiator der Aktion, Mirko Bertoldi. "Trotz milliardenschwerer Einnahmen der Autobahnbetreiber stürzen Brücken und Viadukte in Italien ein."

Wie nun bekannt wurde, ist auch der Rest der Morandi-Brücke einsturzgefährdet. Den Bewohnern der Häuser, die sich unter der Brücke befinden, wurde verboten, zusammen mit Personal des Zivilschutzes in ihre Wohnungen zurückzukehren, um persönliche Gegenstände zu holen. Aus Sicherheitsgründen ist dies nicht mehr möglich.