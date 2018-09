Rechtsextreme Umtriebe in Slowenien

Andrej Siskos "Steirische Wacht" sorgt für Aufregung. © reu/Zivulovic Andrej Siskos "Steirische Wacht" sorgt für Aufregung. © reu/Zivulovic



Ljubljana. (apa/reuters/hg) Wenige Tage vor dem Antritt der neuen Mitte-links-Regierung sorgt in Slowenien eine rechtsextreme bewaffnete Bürgerwehr für Aufsehen, die sich in der nordöstlichen Region Stajerska, der ehemaligen Untersteiermark, formiert hat. Nach den Worten ihres Anführers Andrej Sisko zählt die "Stajerska varda" ("Steirische Wacht") mehrere hundert Mitglieder und soll unter anderem für Grenzschutz sorgen.

Auf sozialen Netzwerken waren Bilder von Mitgliedern der Bürgerwehr zu sehen. Die Männer trugen Tarnkappen und waren unter anderem mit Hacken bewaffnet. Ihre Aufgabe sei der Schutz des "Landes" Stajerska, das im Juni des Vorjahres von Sisko in Slowenien gegründet worden sei. Die vermummten Männer schwören laut Videos dem Stajerska in einer Gelöbnisformel Treue bis ins Grab: "Wir versprechen, dass wir bis zum Tod treu die Befehle unserer Vorgesetzten erfüllen werden und alles zur Verteidigung der freien Volksregierung des Landes Stajerska tun werden." Sisko sieht in der Landesgründung keinen Widerspruch zur slowenischen Verfassungsordnung, da diese die Gründung von Regionen zulasse.





Slowenien als Venezuela

Weil jedes Land auch seine Verteidigungskräfte haben müsse, habe man die "Stajerska varda" gegründet, sagte Sisko. Eine Erlaubnis zum Tragen von Waffen benötigen ihre Mitglieder nicht, denn: "Das Tragen von Waffen ist ein grundlegendes Menschenrecht." Zugleich distanzierte er sich von einem Aufruf zum Sturm des slowenischen Parlaments, der auf einem Video des Aufmarsches zu sehen war. "Es reicht uns. Wir nehmen das Parlament ein. Protest gegen die Regierung, die Slowenien in Venezuela verwandeln wird", war auf einem der Bilder zu lesen. "Wir haben damit nichts zu tun", erklärte Sisko und sprach von einer Provokation.

Andrej Sisko ist in Slowenien kein unbeschriebenes Blatt. Der Politiker hatte im vergangenen Oktober bei der Präsidentenwahl einen Achtungserfolg verbucht. Mit islamfeindlichen Parolen holte er mit der nationalistischen Partei "Bewegung Vereintes Slowenien" 2,2 Prozent der Stimmen und überholte damit unter anderem Bildungsministerin Maja Makovec Bencic der damaligen liberalen Regierungspartei SMC. In der strukturschwachen Grenzregion zur Steiermark erreichte Sisko in mehreren Wahlkreisen zwischen fünf und sechs Prozent. Bei der Stimmenabgabe in Maribor sorgte er für Aufsehen, indem er den Behörden "Stimmenraub" vorwarf und sich gleich zum "moralischen Sieger" der Wahl erklärte. Bei der Parlamentswahl im Juni erreichte die "Bewegung Vereintes Slowenien" jedoch nur 0,6 Prozent und schaffte somit den Einzug ins Parlament nicht.