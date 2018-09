Freundliche Mienen

Versuchte, in der ukrainischen Hauptstadt die Wogen zu glätten: Bundeskanzler Kurz, hier beim Empfang von Präsident Poroschenko (l.) im Marienpalast im Zentrum Kiews. © afp/Anatoli Stepanov Versuchte, in der ukrainischen Hauptstadt die Wogen zu glätten: Bundeskanzler Kurz, hier beim Empfang von Präsident Poroschenko (l.) im Marienpalast im Zentrum Kiews. © afp/Anatoli Stepanov



Kiew. (is/apa) Die ukrainischen Gastgeber waren sichtlich bemüht, Bundeskanzler Sebastian Kurz trotz der jüngsten Verwerfungen im bilateralen Verhältnis einen freundlichen Empfang zu bereiten. Einige Seitenhiebe auf Wladimir Putins Präsenz bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl wollten sie sich dann aber doch nicht verkneifen. Die "private Einladung" des russischen Präsidenten hatte in der Ukraine hohe Wellen geschlagen, immerhin hat Putin 2014 die Krim annektiert und im ostukrainischen Donbass einen Krieg vom Zaun gebrochen, der bis heute zehntausende Tote gefordert hat. Die Hochzeitscausa dürfte auch der Grund dafür sein, dass Kurz am Dienstag ohne die Außenministerin in Kiew weilte. Auch wenn dies in Wien offiziell nicht bestätigt wurde.

"Zuverlässiger Partner"

Staatschef Petro Poroschenko begrüßte den Gast im Marienpalast, der zeremoniellen Präsidentenresidenz im Zentrum Kiews. Bei der anschließenden Pressekonferenz sparte er nicht mit freundlichen Worten. So bezeichnete er Österreich als "einen Partner, der für uns sehr zuverlässig ist" und hob die freundschaftlichen Beziehungen hervor, die er zu ÖVP-Kanzler Kurz pflege. Eine Bemerkung über Kneissls Putin-Einladung zu ihrer Trauung ließ der ukrainische Präsident schließlich dann doch noch fallen: "Wir sind überzeugt, dass weder Fußballmannschaften noch Hochzeiten den russischen Aggressor stoppen können. Das kann nur eine koordinierte Position, die wir mit unserem Freund, dem Bundeskanzler, demonstrieren", so Poroschenko.





Konkret nannte er Österreichs Unterstützung für ukrainische Anliegen auch im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes und verwies auf wirtschaftliche Hilfe und die Fortsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. Zuvor wurde bekannt, dass das österreichische Außenministerium eine Million Euro für NGOs, die in der Ostukraine tätig sind - wie die Caritas, zur Verfügung stellen will. Das Geld soll aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) kommen.

Kurz seinerseits betonte mit Verweis auf die EU-Sanktionen seinerseits, dass es eine "klare Reaktion auf die russische Aggression braucht". Österreich trage und gestalte die EU-Politik in dieser Frage mit. Die Sanktionen, die nach der völkerrechtswidrigen Einverleibung der ukrainischen Krim-Halbinsel über Russland verhängt wurden, wurden zuletzt im Juli verlängert und gelten nun bis Jänner nächsten Jahres. Gleichzeitig betonte der Kanzler aber die Notwendigkeit, Gesprächskanäle mit Moskau offen zu halten. Eine Lösung im "verfahrenen" Konflikt in der Ostukraine könne nur auf dem Verhandlungsweg gefunden werden. Der Kanzler "appellierte an Russland, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren". Nach der Ermordung des Donezker Separatistenführers Alexander Sachartschenko am vergangenen Freitag hatte Moskau die Friedensbemühungen auf Eis gelegt.

Treffen mit Klitschko

Vor der Aussprache mit Poroschenko war Kurz gestern mit Außenminister Pawlo Klimkin und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zusammengetroffen. Der Ex-Boxweltmeister zeigte dem Kanzler den Maidan, wo 2014 der Volksaufstand gegen den prorussische Präsidenten Viktor Janukowitsch begonnen hatte. Von Klimkin musste sich der ÖVP-Kanzler dabei - indirekt - kritische Worte über die Hochzeitspolitik seiner von der FPÖ bestellten Chefdiplomatin anhören: Vor Journalisten bezeichnete Klimkin die Einladung Putins als "ganz großen Fehler" und verwies darauf, dass "die Wahrnehmung hier in der Ukraine wirklich katastrophal" war. "Das ist eine Frage des Vertrauens."