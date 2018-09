Macron und Merkel unter Erfolgsdruck

Paris/Berlin. Sinkende Umfragewerte, schwächelndes Wachstum, schwierige Kabinettsumbildung: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist innenpolitisch unter Druck. Auch mit Europa sind die Flitterwochen vorbei, seine EU-Reformpläne stoßen bei anderen Mitgliedsländern auf heftigen Widerstand.

Wenn der 40-Jährige am Freitag in Marseille die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft, geht es ihm um ein klares Signal der Unterstützung. Das kann auch Merkel brauchen, nicht nur wegen der aufgeheizten Stimmung in Chemnitz.

"Es ist ein Treffen, das unter einem gewissen Erfolgsdruck steht", sagt Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. "Denn die großen Fragen über die Zukunft der EU sind über den Sommer nicht verschwunden. Sie kommen jetzt mit Macht auf die politische Agenda zurück." Schon am 19. und 20. September steht in Salzburg der nächste EU-Gipfel an, dort wollen Berlin und Paris Einigkeit demonstrieren.

Flüchtlingspolitik, Haushalt für die Eurozone, Europa der Verteidigung und Brexit: So lauten die Themen, die Macron auf die Agenda des ersten Treffens mit Merkel seit dem schwierigen EU-Gipfel Ende Juni gesetzt hat. Dort machte die neue Rechts-Regierung Italiens massiven Druck, die bisherige Flüchtlingspolitik der EU über Bord zu werfen.

Marseille ist schon seit Jahrzehnten Eingangstor für Einwanderer, vor allem aus Nordafrika. Kempin meint, die Wahl der südfranzösischen Hafenstadt sei "ein Zeichen dafür, dass Macron und Merkel zum Thema Flüchtlinge und Rechtspopulismus Stellung nehmen wollen. Ich erwarte, dass sich beide noch einmal klar zur EU und gegen europa- und demokratiefeindliche Kräfte positionieren werden."

So sieht es auch François Heisbourg, Präsident des Instituts für Strategische Studien in London (IISS). "Die Rechtspopulisten machen sich das Gefühl zunutze, dass kein Pilot mehr im Cockpit sitzt." Macron und Merkel wollten deshalb in puncto Flüchtlinge demonstrieren: "Wir wissen was wir tun, die Situation ist unter Kontrolle."

Laut einer aktuellen Umfrage glauben inzwischen 63 Prozent der deutschen Bundesbürger, die Behörden seien durch die große Zahl von Flüchtlingen überfordert. Und Innenminister Horst Seehofer nennt die Migration gar die "Mutter aller politischen Probleme".

Auf Merkel als Verbündete hofft Macron deshalb auch für seine "Allianz der Fortschrittlichen". Denn Italien und Ungarn haben ein neues Rechts-Bündnis gebildet und Macron den Fehdehandschuh hingeworfen. Der 40-Jährige nahm ihn selbstbewusst auf: Wenn Budapest und Rom der Ansicht seien, dass er ihr "Hauptgegner'" in Europa sei - dann "haben sie Recht", verkündete Macron.

Umso wichtiger ist es, dass Macron den Bürgern gut acht Monate vor der Europawahl Ende Mai endlich konkrete Ergebnisse präsentieren kann. Doch da knirscht es. Seine Pläne für ein Investitionsbudget für die Eurozone, die Merkel grundsätzlich gutheißt, prallen an acht nordeuropäischen Ländern um die Niederlande ab. "Ich denke, dass wir bis zur Europawahl keine große Reformagenda mehr erleben werden, wie sie Macron vorschwebt", sagt SWP-Expertin Kempin.

Sie ist wie Heisbourg überzeugt, dass die EU-Reform bis auf den Herbst 2019 verschoben ist. Dann dürfte sich auch das Brüsseler Personalkarussell ausgedreht haben, auf das Manfred Weber gerade aufgesprungen ist. Die Ambitionen des CSU-Politikers auf die Spitzenkandidatur der konservativen EVP und damit auf die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dürften bei Merkel und Macron ebenfalls Thema sein.

Frankreichs Präsident verfolgt dabei allerdings eine ganz eigene Agenda: Er will eine bekannte Persönlichkeit an der Spitze der EU-Kommission installieren, die seine Allianz der Anti-Populisten anführen kann. Wer dies sein könnte, dazu hält sich der Staatschef bisher bedeckt.