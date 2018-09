Muss Maaßen nun gehen?

Hans-Georg Maaßen wies bisher einen Rücktritt zurück. © reuters/H. Hanschke Hans-Georg Maaßen wies bisher einen Rücktritt zurück. © reuters/H. Hanschke



Berlin. (ast) Eigentlich hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Innenminister Horst Seehofer und SPD-Vorsitzende Andrea Nahles gemeinsam Stillschweigen in der Causa Hans-Georg Maaßen vereinbart - doch zu Wochenbeginn sickerten brisante Neuigkeiten aus Regierungskreisen durch.

So soll Merkel gegenüber führenden Politikern der Koalition in Telefonaten signalisiert haben, dass sie gegen einen Verbleib des Verfassungsschutzpräsidenten im Amt ist, berichtet die "Welt" am Montag. Die Ablösung des Geheimdienstchefs soll dem Bericht zufolge in jedem Fall erfolgen - unabhängig davon, wie sich sein Dienstherr, Horst Seehofer, dazu stellt. Die Kanzlerin sei der Auffassung, dass Maaßen nicht mehr tragbar sei, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe, so der Bericht weiter.



Die SPD spricht sich seit Tagen vehement für einen Abgang Maaßens aus. Am Wochenende meldete sich Andrea Nahles selbst zu Wort: "Herr Maaßen muss gehen, und ich sage euch, er wird gehen." Wird Maaßen nun überzeugt werden können, selbst den Hut zu nehmen? Oder kann Angela Merkel ihren Innenminister überzeugen, den Mann zu entlassen, dem er zuvor wiederholt sein Vertrauen aussprach?

Alles noch Spekulation

Offiziell bleibt dies alles noch Spekulation. Die Bundesregierung lehnte bisher eine Stellungnahme zum Bericht über die Maaßen-Entlassung ab. Erst nach dem vertagten Krisentreffen der Koalitionsspitzen am Dienstag wird es wohl offiziell ein Ergebnis in der Causa geben. Am Montag wiederholte Merkel bei ihrem Besuch in Algerien ihre Aussage vom Freitag: Die Koalition werde an der Personalie nicht zerbrechen.

Am einfachsten für alle Beteiligten wäre es wohl, wenn Maaßen von sich aus geht. Die Kanzlerin, die Opposition und auch Seehofer könnten ihr Gesicht wahren - und auch Maaßen käme ohne ein Schuldeingeständnis davon. Zudem würde sich alle Aufmerksamkeit auf ihn als Person konzentrieren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz könnte wie bisher weiter arbeiten.

Zuletzt hatte der Verfassungsschützer sich jedoch entschlossen gezeigt, im Amt bleiben zu wollen. Nicht zuletzt auch, weil er die Rückendeckung von Innenminister Seehofer sicher hatte. Riskiert Angela Merkel also eine Eskalation mit Horst Seehofer, wenn diese den Forderungen der Opposition nachkommt? Denn bleibt Seehofer stur, müsste die Kanzlerin wohl ihren Innenminister entlassen, um Maaßen loszuwerden. Das bedeutete neuen Zündstoff zwischen den Schwesterparteien.

Es gilt allerdings als ziemlich unwahrscheinlich, dass der CSU-Chef den Alleingang blind weitertreibt. Er wird gegen den Willen der Kanzlerin und des Koalitionspartners SPD wohl nicht an Maaßen weiter festhalten können.

Der Jurist Maaßen hatte vor allem mit seinen Zweifeln an ausländerfeindlichen "Hetzjagden" in Chemnitz, Kontakten zur rechten AfD sowie öffentlichen politischen Äußerungen für heftige Kritik gesorgt.

Am Montag äußerte sich ebenfalls Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Staatsbesuch in Finnland zur Koalitionskrise. Das Ausland schaue mit "Sorge auf den Streit innerhalb der Koalition", so Steinmeier. Er sprach sich für eine rasche Entscheidungsfindung aus.

Problem größer als Personalie Maaßen?

Doch nicht nur die Sozialdemokraten wollen, dass Maaßen geht. Auch die Grünen, die Linke und die FDP schlossen sich der Forderung an. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte Merkels angebliche Entscheidung "überfällig". Sie müsse nun dringend verbunden werden mit einer "grundsätzlichen Frage zu Struktur und Personal des Verfassungsschutzes".

Sollte die Personalangelegenheit ohne eine Eskalation zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer entschieden werden können, ist die Arbeit des Verfassungsschutzes in Deutschland damit also wohl nicht aus der Kritik.

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge, die sich auf Geheimdienstkreise stützt, soll das Bundesamt für Verfassungsschutz auch Hinweise über die AfD monatelang ignoriert haben. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz fügte angesichts dessen mit Blick auf die Kritik an Maaßen hinzu, eine Entlassung des Verfassungsschutzpräsidenten allein reiche nicht aus, "es bedarf vielmehr dringend eines strukturellen Neustarts beim Verfassungsschutz".