Ablösespiel mit hohem Einsatz

Berlin/Wien. Die Koalition werde "an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen", legte sich Angela Merkel fest. So einfach wird Deutschlands Kanzlerin den Streit um den Präsidenten des Verfassungsschutzes (BfV), Hans-Georg Maaßen, nicht los. Mit der CDU-Vorsitzenden stehen die Regierungspartner CSU und SPD vor einem Dilemma, das die Spitzen der drei Parteien am Dienstag im Koalitionsausschuss berieten. Maaßen muss weg, verlangt SPD-Chefin Andrea Nahles. Maaßen soll weg, lautet gemäß der "Welt" das Urteil Merkels. Maaßen muss bleiben, fordert sein Vorgesetzter, Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer.

Merkel, Nahles und Seehofer spielen mit hohem Einsatz. Die Kanzlerin wurde von Maaßen brüskiert, legt er doch nahe, Merkel habe die Unwahrheit gesagt. Anders als Merkel sah er in den Ausschreitungen von Chemnitz nach dem mutmaßlichen Mord an einem Deutschen durch Asylwerber vor drei Wochen "keine belastbaren Informationen" für "Hetzjagden". Maaßen zweifelte die Echtheit eines entsprechenden Videos an. Von dieser Einschätzung ist er abgekommen. Umso schwerer wiegt, dass sich der BfV-Chef nicht auf Fakten, sondern Spekulationen gestützt hat.





Nach Debakel in Bayern

bliebe Seehofer nur Berlin

Merkel kann Maaßen nicht entlassen, das liegt in Seehofers Zuständigkeit. Der Innenminister machte aber dem obersten Verfassungsschützer bereits in der vergangenen Woche die Mauer. Sollte die Kanzlerin tatsächlich darauf bestehen, dass Maaßen gehen muss, Seehofer aber bei seiner Weigerung bleibt, müsste Merkel also Seehofer entlassen. Im Juli führte der Konflikt zwischen Merkel und Seehofer um die Zurückweisung von Asylwerbern an der deutschen Grenze beinahe zum Ende der jahrzehntelangen Fraktionsgemeinschaft von CDU und der bayerischen CSU.

Rund ein Drittel der CDU-Abgeordneten stützten Seehofer damals inhaltlich, sie halten - wie auch Hans-Georg Maaßen, der seit 30 Jahren Parteimitglied ist - Merkel das Offenhalten der Grenzen 2015 vor. Doch Seehofers Toben, das in dem Satz "Sie ist wegen mir Kanzlerin" gipfelte, band die CDU-Abgeordneten wieder enger an Merkel.

Der jahrelange Streit um die Asylpolitik zwischen Merkel und Seehofer wächst sich zur Dauerbelastung in der Regierungsarbeit aus. Dabei hat sich Seehofers Position seit Sommer verschlechtert: Vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ist die CSU weit von der absoluten Mandatsmehrheit entfernt, sie hält derzeit bei 35 Prozent (2013: 47,7 Prozent). Seehofers Parteivorsitz ist nach der Wahl ernstlich in Gefahr. Will er zumindest den Posten des Innenministers retten, müsste er sich von Maaßen abwenden.

Die SPD wählt diesmal eine andere Strategie als in der Grenzfrage, als sie erst den Konservativen genüsslich bei der Selbstzerfleischung zuschaute und nach der Eskalation fassungslos danebenstand. Diesmal mischen die Sozialdemokraten von Beginn an mit, indem sie Maaßens Entlassung fordern. "Er wird gehen", legte sich Parteichefin Nahles am vergangenen Wochenende fest. Da ist sie also, die von vielen Genossen geforderte Sichtbarkeit der SPD in der Regierung.

SPD-Chefin will

Koalition nicht sprengen

Andrea Nahles riskiert damit aber, dass sie letztlich die Buhfrau ist. Werden sich Merkel und Seehofer doch einig, bleibt Nahles wenig mehr übrig, als klein beizugeben. Dann stünde die SPD wieder als Duckmäuserin da. Viel schlimmer wären aber die Folgen der zweiten Variante, das Aufkündigen der gemeinsamen Regierungsarbeit. Die SPD kommt laut Umfragen derzeit bestenfalls auf 20 Prozent, sie steckt organisatorisch und inhaltlich mitten im Erneuerungsprozess. Nahles hat kein Interesse am Ende der großen Koalition, die bereits 2013 bis 2017 amtierte. Sie rettete bei einem Sonderparteitag im Jänner das Ja der Delegierten zu Regierungsverhandlungen und legte damit den Grundstein für Schwarz-Rot.

Für CDU, CSU und SPD wäre die bequemste Lösung, würde Maaßen freiwillig aus dem Amt scheiden; zurücktreten kann er als Beamter nicht, aber Seehofer um seine Versetzung ersuchen. Danach sieht es bisher nicht aus. Der 55-Jährige stand bereits mehrfach in der Kritik, auch Rücktrittsaufforderungen sind dem seit 2012 amtierenden Juristen nicht neu. So geschehen, als der sorglose Umgang des Verfassungsschutzes mit Handydaten eines Verbindungsmannes zur Terrororganisation "Nationalsozialistischer Untergrund" bekannt wurde. Letzter Aufreger vor den Ereignissen von Chemnitz waren Berichte, Maaßen habe einen Verbindungsmann um den islamistischen Terroristen Anis Amri, der 2016 in Berlin zwölf Menschen tötete, verheimlichen wollen. Das BfV dementierte.