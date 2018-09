Illiberal verbunden

Moskau. (is) Der Austausch von wenig aussagenden Herzlichkeiten gehört zum öffentlichen Ritual ihrer politischen Männerfreundschaft. Wladimir Putin pries am Dienstag in Gegenwart seines Gastes Viktor Orban Ungarn am Dienstag als einen der wichtigsten europäischen Partner Russlands. Die Beziehungen entwickelten sich in nahezu allen Bereichen sehr positiv, fügte der Kremlchef hinzu. Der ungarische Premier konterte ebenso freundlich.

Bei ihrem Treffen - dem bereits dritten seit Anfang 2017 - ging es, jedenfalls offiziell, um den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und um internationale Fragen.





Nach den Querelen mit Brüssel, wo gerade erst ein Rechtsstaatsverfahren gegen sein Land eingeleitet worden ist, war für den ungarischen Premierminister das Gespräch mit Putin eine angenehme Abwechslung. Mit unangenehmen Fragen zu seinem Demokratieverständnis oder seiner Auffassung von Medienfreiheit wurde Orban in Moskau ebenso wenig behelligt wie zur Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention oder zum sperrigen Thema der Korruption in höchsten Staatskreisen. Denn Putins Russland unterscheidet sich wenig vom Orbanschen Modell.

Aus seiner Bewunderung für den Autokraten Putin hat der rechtsnationale Premier nie einen Hehl gemacht. Orban bekannte sich 2014 offen zum Modell eines "illiberalen" Staates nach dem Vorbild Russlands. Nach der russischen Annexion der Krim war er auch der erste europäische Regierungschef, der Russlands starken Mann empfing. Die Sanktionen gegen Moskau trug der Fidesz-Chef zwar im Europäischen Rat mit, kritisierte diese aber immer wieder scharf.

Ungarns Wirtschaft leide unter den Auswirkungen, lautete die Argumentation. Die Handelsbeziehungen waren aber schon wenig entwickelt. 2017 belief sich das Handelsvolumen auf 5,7 Milliarden Dollar, Ungarns Defizit auf 2 Milliarden Dollar. Agentur Interfax zufolge stieg der Handelsumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 30 Prozent - nach einem Plus von 25 Prozent im Jahr zuvor.

Ungarn ist stark von russischen Energielieferungen abhängig, die Kooperation im Energiesektor wurde immer weiter ausgebaut: Der russische Staatskonzern Rosatom erhielt den Zuschlag für den Ausbau des einst ungarischen Kernkraftwerks Paks. Der erste Block soll 2025 festiggestellt sein. Die Finanzierung des 12-Milliarden-Dollar-Projekts haben zu 80 Prozent russische Staatsbanken übernommen. Eine öffentliche Ausschreibung gab es nicht. Russland ist darüber hinaus Ungarns wichtigster Gaslieferant, das EU-Land liefert vor allem medizinische Produkte sowie Elektronik nach Russland.

Russisches Geld als

Einfallstor in die EU

Wie gut das Verhältnis der beiden Staaten auch jenseits ökonomischer Interessen ist, zeigt eine parlamentarische Anfrage im Budapester Parlament. Im Geheimdienstausschuss hat sich am Montag ein Bericht bestätigt, wonach der Sohn des russischen Auslandsgeheimdienstchefs Sergej Naryschkin und andere prominente kremlnahe Personen eine Niederlassungserlaubnis in Ungarn erhalten haben. Darüber hatten in der Vorwoche als Erste das ungarische Aufdeckungsportal "direkt36.hu" und die russische Oppositionszeitung "Nowaja Gaseta" berichtet.

Demnach sollen Angehörige von Naryschkin, darunter sein Sohn Andrej, sowie der Duma-Abgeordnete Wladimir Blozki und seine Angehörigen ungarische Niederlassungspapiere erhalten haben. Die Dokumente sind begehrt, weil sie die Inhaber zu unbeschränkten Aufenthalten in der Schengen-Zone der EU berechtigen.

Ungarn hatte die Dokumente zwischen 2013 und 2017 an tausende betuchte Ausländer außerhalb der EU vergeben. Voraussetzung war, dass sie vom ungarischen Staat sogenannte Niederlassungs-Obligationen im Wert von 250.000 bis 300.000 Euro erwarben. Die Kandidaten wurden im Prinzip vom ungarischen Geheimdienst auf Sicherheitsrisiken hin überprüft.

Die oppositionelle Grünen-Abgeordnete Bernadett Szel zeigte sich nach der Ausschusssitzung am Montag entsetzt. "Ich halte es für einen ausgemachten Skandal, dass die Familie des russischen Spionagechefs die (ungarische) Sicherheitsüberprüfung passierte", zitierte sie das Portal "444.hu". Die Regierung in Budapest hat die Vorwürfe bisher nicht dementiert.