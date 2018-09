Maaßen-Entscheidung bringt Koalition in Erklärungsnot

Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz stellt die deutsche Koalition erneut in Frage. © APAweb / dpa, Kay Nietfeld Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz stellt die deutsche Koalition erneut in Frage. © APAweb / dpa, Kay Nietfeld



Berlin. Führende deutsche Koalitionspolitiker haben die umstrittene Beförderung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen als letzte Alternative zu einem Bruch des Regierungsbündnisses verteidigt. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte am Mittwochabend im ZDF, sie sei nicht bereit, wegen der Personalie eine Regierung zu stürzen.



"Regierungsbruch mit Konsequenten bis hin zu Neuwahlen"

Sie halte die Entscheidung von Innenminister Horst Seehofer, Maaßen zum Staatssekretär zu berufen, gleichwohl für "schwer erträglich" und für falsch. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb an die CDU-Mitglieder, es habe "die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum" gestanden, "mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen".

Nahles steht in ihrer eigenen Partei in der Kritik, da sie die Rochade beim Treffen mit den Vorsitzenden von CDU und CSU mitgetragen hatte. Sie verwies darauf, dass die SPD ihr Ziel erreicht habe, dass Maaßen an der Spitze des Verfassungsschutzes abgelöst werde. Dieser habe durch seine Einlassungen zu den Vorfällen in Chemnitz "Vertrauen verspielt". Seehofer habe sich aber für Maaßen in die Bresche geworfen und betont, er brauche ihn. Es sei geübte Regel, dass ein Ressortminister sich seine beamteten Staatssekretäre selbst aussuche.

"Es ist natürlich die souveräne Entscheidung von Herrn Seehofer und wenn das nicht passt, dann hätte Frau Merkel auch an dieser Stelle ein Veto einlegen können, hat sie auch nicht gemacht", fügte Nahles hinzu. Sie selbst verstehe die Empörung und die Verärgerung darüber. In der Abwägung sei es Maaßen aber nicht wert, "dass wir nicht mehr handlungsfähig sind, Neuwahlen ausrufen müssen, bei allen Schmerzen, die einem das macht".

Kritik war von Parteilinken und bekennenden Gegnern der großen Koalition gekommen. Die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen fordert in einem Brief an Nahles, dass die SPD-Minister im Kabinett wie auch die Fraktion der Beförderung von Maaßen nicht zustimmen.

Auch Kramp-Karrenbauer verteidigte die Entscheidung zu Maaßen in einem Brief an die CDU-Mitglieder. Die SPD habe auf die Entlassung von Maaßen gepocht, während Seehofer darauf bestanden habe, die Expertise Maaßens weiter zu nutzen. Ein Auseinanderbrechen der Koalition sei aber aus Verantwortung für das Land nicht als vertretbar erschienen. Man habe nun eine reibungslose Weiterarbeit der Sicherheitsbehörden gewährleistet, zum anderen müsse die Regierungsarbeit fortgesetzt werden.

SPD-Vize Ralf Stegner warnte die Union in der ARD, die SPD werde nicht monatelang weiter zugucken, "dass wir statt über sichere Renten oder gute Pflege oder vernünftige Bildung oder über bezahlbares Wohnen zu reden, permanent provoziert werden von Herrn Seehofer". Es bestehe der Eindruck, Seehofer wolle jemanden belohnen, der die Bundeskanzlerin brüskiert habe. Kritik an der SPD-Vorsitzenden äußerte Stegner nicht. "Andrea Nahles hat dafür gesorgt, dass Herr Maaßen entfernt wird als Verfassungsschutz-Chef", sagte er.

Für Ärger sorgt bei den Sozialdemokraten auch, dass für Maaßen der Staatssekretär Gunther Adler, der ein SPD-Parteibuch besitzt, im Innenministerium weichen muss. Merkel sagte, man habe sich darauf verständigt, dass Adler sehr schnell "eine ihm angemessene und auch seinem Erfahrungsschatz entsprechende" neue Position bekommen solle. Die Ablösung von Maaßen bezeichnete Merkel als "richtige und wichtige Entscheidung". Auch Nahles sagte, sie habe eine Zusage von Merkel und Seehofer erhalten, dass für Adler eine "gute neue Verwendung" gefunden werde

Kaum Zustimmung zu Maaßen-Kompromiss der großen Koalition

Die Einigung der Koalitionsspitzen in Deutschland zur Versetzung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in das Innenministerium stößt einer Umfrage zufolge bei den meisten Deutschen auf Ablehnung. Nur neun Prozent finden die Ernennung Maaßens zum Staatssekretär richtig, wie aus einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung von Donnerstag hervorgeht.

18 Prozent finden die Versetzung falsch und finden, Maaßen sollte Verfassungsschutzpräsident bleiben. 57 Prozent meinen, Maaßen sollte weder Staatssekretär werden noch Verfassungsschutzchef bleiben.

Alle drei Koalitionsparteien und deren Parteivorsitzenden haben sich laut Umfrage nach Meinung der Mehrheit im Fall Maaßen schlecht verhalten. Befürwortet wird das Agieren der Chefs von CDU, CSU und SPD nur von 15 bis 21 Prozent der Befragten. Dabei erhält Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel 15 Prozent Zustimmung, Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer 18 Prozent und SPD-Chefin Andrea Nahles 21 Prozent. Für den Insa-Meinungstrend waren den Angaben zufolge am Mittwoch 1.040 Bürger befragt.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten am Dienstag beschlossen, dass Maaßen seinen Posten als Verfassungsschutzchef räumen muss. Er soll stattdessen Staatssekretär im Innenministerium werden. Dem muss das Bundeskabinett noch zustimmen. Auslöser für die Ablösung Maaßens waren dessen umstrittene Äußerungen zu Vorfällen in Chemnitz.

Wegen des Streits um die Zukunft Maaßens stand die "GroKo" offenbar vor dem Aus: Weil die SPD auf die Entlassung Maaßens pochte, Seehofer aber an seiner Expertise festhielt, "stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum - mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen", schrieb CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in einer E-Mail an die Parteimitglieder. "Dies erschien aus Verantwortung für unser Land nicht vertretbar."

Zugleich räumte Kramp-Karrenbauer ein, ihr sei bewusst und sie finde es nachvollziehbar, dass die Entscheidung der Koalitionsrunde "Fragen hervorruft - wenn nicht sogar auch Unverständnis, Kopfschütteln und Ablehnung". Allerdings sei der Rückzug Maaßens und der damit verbundene personelle Neuanfang beim Verfassungsschutz "folgerichtig", weil er "durch sein Verhalten offensichtlich das Vertrauen der SPD verloren hat".

Maaßens "ausgewiesene Expertise in Sachen öffentlicher Sicherheit und Terrorabwehr" sei "unbestritten", fügte die CDU-Generalsekretärin hinzu. Darauf habe insbesondere Seehofer nicht verzichten wollen. "Sicher hätten sich viele von uns eine andere, mit weniger Fragen behaftete Lösung dieses Konfliktes gewünscht, die jetzt gefundene Lösung war aber augenscheinlich die einzige auf die sich die Koalitionspartner einigen konnten."