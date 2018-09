Immer Ärger mit Maaßen

Berlin/Wien. (da/reu) Von einem Autoritätsverlust Angela Merkels war beim EU-Gipfel in Salzburg nichts zu merken. Innenpolitisch gelingt es der deutschen Kanzlerin aber nicht einmal, dass ihr Innenminister Horst Seehofer den Beamten einer "nachrangigen Behörde", wie Merkel den umstrittenen Inlandsgeheimdienst-Chef Hans-Georg Maaßen kleinredete, degradiert. Elf Tage dauerte es, bis Seehofer, seine Erzrivalin Merkel und die SPD einen Kompromiss gefunden hatten - den SPD-Chefin Andrea Nahles nun neu verhandeln will: "Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben", schrieb sie am Freitag an Merkel und Seehofer.

Erfolg der zweiten Reihe

Anscheinend ist die Wut in Teilen der SPD so groß, dass Nahles meint, die Debatte nur beruhigen zu können, indem sie diese neu aufkocht. "Die Partei ist in Aufruhr", sagte ein Mitglied der sozialdemokratischen Führung zur Nachrichtenagentur Reuters. Nahles braucht einen Verhandlungserfolg, sonst gerät sie noch stärker in die Kritik der Genossen. Das Problem dabei: Sie will - anders als die Koalitionskritiker um den Jungsozialisten-Chef Kevin Kühnert - die schwarz-rote Regierungszusammenarbeit nicht aufkündigen. Dementsprechend fehlt es Nahles an Druckmitteln.





Zudem drängen hochrangige Sozialdemokraten auf eine Fortsetzung der großen Koalition, darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil: "Es muss jeder sehr gründlich nachdenken, der über einen Ausstieg aus der Regierungskoalition nachdenkt. Der Widerstand gegen Nahles’ Entscheidung kommt aus der zweiten Reihe.

Die Kritiker wollen den Fall Maaßen nicht hinnehmen. Als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz streute er unbelegt Gerüchte über "gezielte Falschinformationen" nach dem Mord in Chemnitz; ein Deutscher wurde dabei mutmaßlich von Asylwerbern erstochen. Anschließend kam es zu Demonstrationen Rechtsradikaler, auch der Hitlergruß wurde gezeigt.

CDU und CSU schlugen Nahles’ Vorschlag nicht aus: "Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten", sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert. Ein Sprecher der CSU richtete aus: "Eine erneute Beratung ist sinnvoll, wenn eine Konsenslösung möglich ist."

Konservative Spitzenpolitiker mahnten eine Rückkehr zur Sachpolitik an. CDU-Vize Armin Laschet erklärte, es dürfe "nicht alle paar Wochen eine Regierungskrise mit der Gefahr von Neuwahlen" geben. CDU-Vize Thomas Strobl erwartet, "dass sich Berlin jetzt endlich am Riemen reißt". Unions-Vizefraktionschef Carsten Linnemann sagte dem "Spiegel", er habe eine Flut empörter Nachrichten aus dem Wahlkreis erhalten: "Die Bürger fragen zu Recht, ob wir in Berlin alle verrückt geworden sind."

Genervt von der Debatte ist auch Seehofers Parteikollege, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Schließlich lenkt die Personalie von der Landtagswahl am 14. Oktober ab. Söder will das Thema weg vom Verhandlungstisch, nun droht es, noch länger dort zu verbleiben.

Regierungsarbeit geht unter

Die Bürger sind den Dauerstreit zwischen den Koalitionsparteien leid. Im ARD-Deutschlandtrend sinken CDU/CSU auf 28 Prozent, den schlechtesten Wert seit Einführung der Umfrage vor 20 Jahren. Die SPD verliert ebenfalls und liegt nun bei 17 Prozent; einen Prozentpunkt hinter der AfD.

Untergeht, dass die Regierung bei allem Gezänk nicht untätig ist. Anfang der Woche beschloss sie, 5,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung lockerzumachen. Am Freitag folgten fünf Milliarden Euro, die bis 2021 in den sozialen Wohnungsbau fließen sollen. Auch naht eine Entscheidung, was mit alten Diesel-Pkw passieren soll. Merkel soll laut "Spiegel" für eine Hardware-Nachrüstung sein. Am Sonntag tagt die Kanzlerin mit Verkehrsminister Andreas Scheuer und Industrievertretern.