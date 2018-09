Gespaltenes Land

Skopje. Angel Janev, schlohweisses Haar, braun gebranntes Gesicht, fließendes Deutsch, erinnert sich gerne an seine Zeit im fernen Gummersbach, auch wenn das schon ein halbes Jahrhundert her ist. In der westdeutschen Kreisstadt arbeitete er in einer Fabrik an der Drehbankmaschine. "Mein Chef war sehr zufrieden mit mir. Er sagte zu mir: ‚Angel, du musst Deutscher werden! Bleib bitte bei uns!‘ Ich erwiderte: ‚Wieso? Ich habe doch den jugoslawischen Pass. Damit kann ich hier bleiben, solange ich mag." In seiner Stimme schwingt eine gewisse Sehnsucht mit.

Dennoch blieb er nicht lange. Angel Janev, heute 72 Jahre alt, Pensionist und mehrfacher Großvater, kehrte in seine Heimat Jugoslawien zurück. Ganz in den Süden, nach Mazedonien.





Dort erlebte er, wie Jugoslawien nach und nach zerfiel. Am 8. September 1991 erklärte Mazedonien feierlich seine Unabhängigkeit. Mehr als 91 Prozent der Bewohner hatten sich in einem Referendum dafür ausgesprochen. Das tat auch Janev. Der neue Staatsname: Republik Mazedonien.

Gut 27 Jahre danach, am kommenden Sonntag, sind rund 1,8 Millionen stimmberechtigte Mazedonier erneut zu einer Abstimmung aufgerufen. Die Frage lautet diesmal: "Sind Sie für die Mitgliedschaft in der EU und der Nato, indem Sie das Abkommen zwischen der Republik Mazedonien und der Hellenischen Republik anerkennen?" Die Vereinbarung sieht im Kern vor, dass die Republik Mazedonien fortan Nord-Mazedonien heißen soll. Damit das Votum gültig ist, müssen mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten daran teilnehmen.

Werbung mit Europa

Die vier Extra-Buchstaben im Staatsnamen sind ein Zugeständnis an Griechenland. In dessen Norden liegt die Region Makedonien. Im Gegenzug erkennt Hellas erstmals die Existenz der mazedonischen Nation sowie mazedonischen Sprache im nördlichen Nachbarland an.

So soll unter den jahrzehntelangen Namensstreit endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Die Einigung war die Bedingung dafür, dass Griechenland seinen erbitterten Widerstand gegen den Beitritt des kleinen Nachbarn zur EU und Nato aufgibt.

Angel Janev lässt das alles kalt. Er weiß, was er am Sonntag tun wird. Er bleibt zuhause. Demonstrativ. "Natürlich boykottiere ich das Referendum. Und nicht nur ich, sondern meine ganze Familie. Wir sind mehr als dreißig Personen. Wir sind nicht Nord-Mazedonien, nicht Ober-Mazedonien, nicht Neu-Mazedonien. Das geht alles gar nicht. Wir sind Mazedonien!"