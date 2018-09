Die abgenutzte Methode Merkel

Angela Merkels parteiinterne Autorität ist erodiert. © ap/Sohn Angela Merkels parteiinterne Autorität ist erodiert. © ap/Sohn



Berlin/Wien. Was ist nur aus der inszenierten "Mutti" geworden? Aus der Frau, bei der die Bürger in Zeiten von Finanzkrise, Eurokrise und Schuldenkrise Schutz gesucht haben. Die TV-Wahlduelle gegen ihren Herausforderer mit einer Botschaft gewinnen konnte: "Liebe Bürger, Sie kennen mich. Wir hatten vier gute Jahre miteinander." Merkel perfektionierte das Zuwarten und Aussitzen. Trat als Moderatorin der lauen politischen Debatte auf, die scheinbar über den Parteien steht. Am 22. September 2013 stand sie damit am Zenit ihrer Macht. Die konservative Union legte bei der Bundestagswahl fulminant zu und erreichte 41,5 Prozent.

Wie sehr sich Merkels Politikstil abgenutzt hat, zeigte die Wahl zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag. Sie - aber auch die CSU-Spitze - unterschätzte den Unmut der eigenen Abgeordneten über die desaströse Außendarstellung der Regierung, in der Streitigkeiten der Kanzlerin mit ihrem Innenminister, CSU-Chef Horst Seehofer, die Sacharbeit überlagern. Merkel und Seehofer dachten, die Abgeordneten würden der Stabilität wegen nochmals für den amtierenden Fraktionschef Volker Kauder stimmen.





Sie sollten sich genauso verkalkulieren wie vergangene Woche, als sie mit SPD-Chefin Andrea Nahles die Beförderung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes, Hans-

Georg Maaßen, paktierten - und dann nach einem Proteststurm zurücknehmen mussten. Erst hielt sich Merkel aus der öffentlichen Debatte. Anders als früher beschädigte sie das. Ihr Zuwarten wurde als Desinteresse, mangelndes Gespür für die Wichtigkeit der Frage aufgenommen oder als Zeichen der Schwäche, dass Merkel ihren Minister Seehofer nicht einfangen kann.

Ein renitenter Partner mehr

In der Fraktion präsentierte sich Kauder vor der Kampfabstimmung als Garant für Verlässlichkeit. Die Abgeordneten wussten, was sie an ihm hatten, schließlich amtierte er - wie Merkel - seit mehr als zwölf Jahren. Er hielt Merkel den Rücken in der Fraktion frei, wenn die Kanzlerin sprunghaft den Kurs änderte. Als Merkel von der Atomkanzlerin nach der Katastrophe von Fukushima zur Anti-Atomkanzlerin mutierte. Als sie die Ehe für homosexuelle Paare nach jahrelanger Ablehnung plötzlich von einer politischen in eine Gewissensfrage umwandelte. Als sie einem weinenden palästinensischen Mädchen sagte, es könnten nicht alle Flüchtlinge bleiben. Und dann 2015 die Grenzen offenhielt.

Die Fraktion war für Merkel lange nur eine Durchwinkstation. Daran haben auch die Abgeordneten Schuld, für sie war der Erfolg am Wahltag wichtiger als die Prinzipienfrage. Merkels sinkender Stern ist nun Gelegenheit für die Parlamentarier, wieder Profil zu zeigen. Die Macht verschiebt sich aus dem Kanzleramt, und Merkel hat neben den Koalitionsparteien SPD und CSU einen renitenten Partner mehr.