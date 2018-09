Von Neustart keine Rede

Berlin/Ankara. (is/reu/apa) Mit einer Charmeoffensive will der türkische Präsident die Gräben zuschütten, die sich im deutsch-türkischen Verhältnis in den vergangenen Jahren weit aufgetan haben. Ob Recep Tayyip Erdogan, der wegen der Wirtschaftskrise in seinem Land unter Druck steht, dies bei seinem ersten Staatsbesuch aber gelingen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Das Echo auf seine Neustart-Appelle fiel im Vorfeld jedenfalls durchaus verhalten aus.

Nicht nur ein knappes Dutzend Protestkundgebungen werden seine dreitägige Deutschland-Visite begleiten - die erste gleich zum Auftakt am heutigen Donnerstagabend mit 10.000 erwarteten Teilnehmern; auch sonst lässt Berlin den Gast spüren, dass seine Nazi-Vergleiche mit Deutschland, mehr noch die systematische Verletzung demokratischer Grundrechte wie der Presse- und Meinungsfreiheit nicht vergessen sind. So wird Kanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Staatschef in Berlin zwar Gespräche führen, ihre Teilnahme an dem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ausgerichteten Staatsbankett sagte sie aber demonstrativ ab. Ihr taten es viele Oppositionspolitiker gleich, um "nicht Teil von Erdogans Propaganda" zu werden, wie sich FDP-Chef Christian Lindner ausdrückte, der dem Festdinner ebenfalls fernbleibt. Angesagt hat sich hingegen der deutsche Ex-Grünen-Chef und scharfe Kritiker von Erdogans autoritärer Politik, Cem Özdemir - aber auch nur, um dem türkischen Präsidenten vorzuführen, dass in Deutschland Opposition zum "festen und notwendigen Bestandteil" von Demokratie gehöre, wie der Grünen-Abgeordnete betonte.





Nach einem Arbeitsfrühstück mit Merkel geht es am Samstag nach Köln weiter. Dort wird Erdogan die neue Zentralmoschee des Moscheeverbands Ditib einweihen - allerdings ohne Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Armin Laschet, der demonstrativ auf Anwesenheit verzichtet. Der Verband "Türkisch-Islamische Union" (Ditib) steht wegen seiner engen Verbindungen zur türkischen Regierung stark in der Kritik. In Deutschland leben 3,5 Millionen Deutschtürken, die meisten sind glühende Erdogan-Anhänger. Seinen Deutschland-Besuch wollte Erdogan daher auch nutzen, um vor tausenden Anhängern eine Ansprache zu halten. Letztlich verzichtete der türkische Präsident aber darauf - offenbar auf massiven Druck Berlins. Stattdessen will er bei der Moschee-Eröffnung Ditib in Köln nur eine kurze Rede halten.

Auch zu der von Ankara gewünschten gemeinsamen Begegnung von Erdogan und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit türkischstämmigen Bürgern wird es vermutlich nicht kommen. Es gebe keine diesbezüglichen Planungen, teilte das Präsidialamt mit.

Ankaras Willkürjustiz

als Stolperstein

Auch bemühte man sich, die Hoffnung Ankaras auf einen grundlegenden Kurswechsel in der Türkei-Politik zu dämpfen. Steinmeier habe "keinerlei Illusionen", was die Normalisierung der angespannten Beziehungen zur Türkei angehe, hieß es dort weiter. Bis neues Vertrauen wachse, sei "noch ein weiter Weg". Nunmehr gehe es nur darum, die die Chancen für eine Verbesserung im Verhältnis auszuloten. Dessen Zukunft hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Türkei künftig mit kritischen Journalisten umgeht, von denen mehr als 100 in Haft sitzen, einige von ihnen haben einen deutschen Pass. Zwar ließ Erdogan zuletzt mehrere von ihnen frei, die Strafverfahren gegen sie wegen abstruser Terrorismusvorwürfe laufen. Fünf Deutsche sitzen jedoch bis heute in türkischer Untersuchungshaft - und auch die Strafverfahren gegen die Freigelassenen laufen weiter. Erdogan hatte am Rande der UNO-Vollversammlung in New York am Mittwoch gemeint: "Wir wollen all die Probleme hinter uns lassen und wieder eine herzliche Atmosphäre zwischen der Türkei und Deutschland schaffen - genau so, wie es früher war." Doch dazu müsste er unter anderem seine Politik aufgeben, deutsche Staatsbürger als politisches Faustpfand zu behandeln.

Zumal der Staatschef um Deutschland wirtschaftliches Wohlwollen buhlen muss. Das Land steht nach Jahren des Booms wirtschaftlich stark unter Druck. Die Lira verlor dieses Jahr fast 40 Prozent ihres Wertes zum Dollar. Zudem verdoppelten die USA wegen eines Politstreits die Importzölle auf Aluminium und Stahl. Erdogan drängt daher auf deutschen Beistand und wirbt für ein Zollabkommen mit der EU. Berlin hat jedoch, ebenso wie Brüssel, bereits klargestellt, dass sie Ankara nicht mit Finanzhilfen bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten helfen wird. Auch die Zollunion wird es so rasch nicht geben.