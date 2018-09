Nette Worte nur auf der Straße

Mit einer deutsch-türkischen Fahne heißt ein Anhänger Erdogans den Präsidenten willkommen. © reu/Bensch Mit einer deutsch-türkischen Fahne heißt ein Anhänger Erdogans den Präsidenten willkommen. © reu/Bensch



Berlin. (dpa/reu) Hochsicherheitszone Berlin: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Staatsbesuch in Deutschland am Donnerstag im Schutz von Barrikaden, Scharfschützen und gepanzerten Fahrzeugen begonnen, die rund um ein Luxushotel am Brandenburger Tor in Stellung sind. Dort residieren Erdogan und seine Delegation. Vor der Polizeiabsperrung versammelten sich dutzende Menschen mit Nationalflaggen.

Heftige Kritik gab es dagegen im Bundestag. Abgeordnete aller Parteien kritisieren den autoritären Kurs des türkischen Präsidenten. Viele von ihnen warnten die deutsche Regierung davor, die Beziehungen zur Türkei ohne wesentliche Verbesserung der Menschenrechtslage dort zu normalisieren. "Parlamentarier gehören ins Parlament und nicht ins Gefängnis", sagte der CDU-Politiker Andreas Nick. "Herr Präsident Erdogan, wenn Sie eine Entspannung des Verhältnisses wollen, dann achten Sie die Regeln der Demokratie, des Rechtsstaates und der Menschenrechte", verlangte der SPD-Politiker Frank Schwabe.





Deutsche Wirtschaft hofft auf bessere Beziehungen

"Erdogan kommt nicht nach Deutschland, weil er jetzt plötzlich die Liebe und die Sympathien für unser Land wiederentdeckt hat, sondern er hat abgewirtschaftet, er braucht Geld, er braucht Investitionen unserer Wirtschaft", sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Die Stimmung in der türkischen Wirtschaft verschlechterte sich im September so stark wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf das niedrigste Niveau seit März 2009, kurz nach dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise. Investoren ziehen seit geraumer Zeit Geld aus der Türkei ab, weil Erdogan mit den USA im Streit liegt und Einfluss auf die Notenbank seines Landes nimmt. Inzwischen droht die Inflation außer Kontrolle zu geraten. Die deutsche Regierung hatte bereits vor Erdogans Besuch klargestellt, dass sie der Türkei nicht mit Finanzhilfen bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten helfen wird.

Erdogan wird am Freitagnachmittag in Berlin mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft zusammentreffen, um Möglichkeiten der Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen auszuloten. Der Industrieverband BDI, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Bankenverband BdB haben ihre Hoffnung auf wieder engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern bekundet. Um die Verunsicherung vieler deutscher Firmen im Türkei-Geschäft zu beheben, müssten allerdings die Rahmenbedingungen stimmen. "Die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit ist neben Reformmaßnahmen in der Wirtschaftspolitik zwingend", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Deutschland ist für die Türkei mit einem bilateralen Handelsvolumen von über 37 Milliarden Euro der wichtigste Handelspartner. In der Türkei sind mehr als 6500 deutsche Firmen mit über 120.000 Beschäftigten tätig. Für Erdogan geht es auch darum, die Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion mit der Europäischen Union wieder in Gang zu bringen.

Opposition macht sich für Zirngast stark

Dass in der Türkei noch immer fünf Deutsche wegen politischer Vorwürfe inhaftiert sind, sei für die Bundesregierung inakzeptabel, sagte Staatsminister Michael Roth im "Deutschlandfunk". In Österreich haben SPÖ, Neos und Liste Pilz im Nationalrat einen Entschließungsantrag eingebracht, der die türkis-blaue Bundesregierung im Fall des in der Türkei inhaftierten Aktivisten Max Zirngast auffordert, "alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen", um dessen Freilassung zu erwirken. In der Türkei sind hunderte Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtler und politisch Missliebige inhaftiert.

Für zusätzliche Verstimmungen in Deutschland dürfte nun auch ein mutmaßlicher Spionagefall sorgen. Laut "Tagesspiegel" verdächtigen deutsche Sicherheitsbehörden einen Polizisten, er habe den türkischen Geheimdienst über in Berlin lebende türkische Oppositionelle informiert. Zudem haben Bundestagsabgeordnete der FDP wegen der "Spitzel-App", über die in Deutschland lebende Türken Kritiker von Präsident Erdogan bei türkischen Behörden denunzieren können, Anzeige beim Generalbundesanwalt gestellt.