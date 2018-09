Verbraucher nicht zur Kasse bitten

Berlin. (afp/apa) Die deutsche Bundesregierung diskutiert weiter über die konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen zur Vermeidung von weiteren Diesel-Fahrverboten in abgasgeplagten Städten. Kanzlerin Angela Merkel sprach sich für mehr neue Autos auf den Straßen als wirksamste Lösung aus - und pochte zugleich darauf, dass im Falle von Hardware-Nachrüstungen Verbraucher nichts dafür bezahlen sollen.

Sie verwies darauf, dass eine Hardware-Nachrüstung bei vielen Dieselfahrzeugen technisch nicht möglich sei und die Automobilwirtschaft bei Garantiegewährleistungen für umgerüstete Fahrzeuge zögere. "Deshalb ist der schnelle und der insgesamt für die Zukunft bessere Weg, die alte Flotte durch eine neue zu ersetzen", sagte Merkel. "Ergänzend" dazu werde es "für einige" auch die Möglichkeit der Nachrüstung geben.





Am Freitag tagte wieder die Diesel-Gipfelrunde. Abschließend beraten werden soll das Thema auf dem Koalitionsausschuss zwischen Union und SPD am Montag.

Die "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" berichtete, geplant sei ein Gutscheinsystem für die Halter betroffener Autos. Demnach ist geplant, dass Audi, Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz von Einfahrverboten betroffenen Autobesitzern mit Autos bis hin zur Schadstoffklasse Euro 5 Gutscheine für Einbauten durch Zulieferer geben. Eine Herstellergarantie wollen die Konzerne demnach aber nicht übernehmen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte, es solle "wirklich attraktive Tauschoptionen für Dieselbesitzer" geben. Zugleich kündigte der CSU-Politiker ein staatliches Förderprogramm für Hardware-Nachrüstungen bei rund 30.000 Handwerker- und Lieferfahrzeugen in den zehn Stickoxid-Problem-Städten an.

Zuwarten in Österreich

In Österreich will das zuständige Verkehrsministerium zunächst die Entscheidung des Nachbarn abwarten. "Wir schauen uns erst mal an, wie das in Deutschland läuft", hieß es seitens des Verkehrsministeriums in einer Stellungnahme gegenüber der Austria Presse Agentur. "Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge wird es aber mit Sicherheit nicht geben."

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist für Hardware-Nachrüstung auf Herstellerkosten. "Experten zufolge liefern Software-Updates nicht die gewollten Ergebnisse", sagte Thomas Hirmke, Leiter der VKI-Rechtsabteilung. "Überschreitungen der Abgas-Messwerte sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ein Problem. Es wäre nicht einzusehen, wenn österreichische Konsumenten mehr Belastung ausgesetzt sind als deutsche", so Hirmke.

Auch der Automobilklub Arbö spricht sich für eine Hardware-Umrüstung aus. "Wenn nur durch eine Hardwareumrüstung die notwendigen Abgasnormen eingehalten werden können, dann sind wir sehr wohl dafür", sagte Arbö-Sprecher Sebastian Obrecht. Die Kosten und den Aufwand für eine Umrüstung betroffener Dieselfahrzeuge müssten laut Obrecht "natürlich vollständig die Autohersteller übernehmen".