"Nach Lottogewinn spielsüchtig geworden"

Wien. 14 Millionen Euro Gewinn werden heute, Mittwoch, bei der Ziehung für die sechs Richtigen ausgeschüttet - so viel wie nie zuvor im österreichischen Lotto. Es ist der erste Siebenfachjackpot in der 32-jährigen Geschichte des Spiels. Die Jagd auf den Rekordgewinn bringt weitere rekordträchtige Zahlen: Die Österreichischen Lotterien rechnen damit, dass 16 Millionen Tipps abgegeben werden. Die "Wiener Zeitung" sprach mit Roland Mader, Psychiater am Anton-Proksch-Institut in Kalksburg, über den Antrieb Lotto zu spielen, über Gefahren und die Suche nach Glück.

"Wiener Zeitung": Der Sänger Falco hat einmal gesagt: "Wenn der Erfolg schneller wächst, als die Seele mitwachsen kann, hat man Probleme." Kann ein Lottogewinn einen Menschen verändern und zur Gefahr für ihn werden?

Roland Mader: Ja. Ich habe Lottogewinner als Patienten betreut. Die sind nach dem Lottogewinn spielsüchtig geworden. Einer von ihnen hat innerhalb kürzester Zeit seinen gesamten Gewinn verspielt. Der Gewinn hat bei ihm Allmachtsfantasien ausgelöst.

War dieser Patient vorher schon spielsüchtig?

Nein. Bei fast jeder Spielerkarriere findet man den Anfangsgewinn, der die Spielsucht startet. Das ist reiner Zufall, aber jeder Spieler hat das Pech, am Anfang zu gewinnen.

Gibt es auch Gefahren abseits einer Spielsucht?

Es ist bekannt, dass sich viele Lottogewinner massiv verschuldet haben. Die übernehmen sich, weil sie mit dem Ganzen nicht umgehen können. Deshalb gibt es ja Vorsichtsmaßnahmen für die Lottogewinner wie einen speziellen Betreuer. Auch der Gewinn wird nicht sofort ausbezahlt.

Ist es möglich, nach Lottospielen süchtig zu werden?

Das ist grundsätzlich möglich, aber sehr selten. Der Grund dafür ist, dass die sogenannte Ereignisfrequenz sehr niedrig ist. Die gibt an, wie viel Zeit zwischen dem Beginn des Spiels und dem Ergebnis vergeht.

Wie wirkt sich dieser Zeitraum aus?

Ein Glückspiel macht umso süchtiger, je schneller es abläuft. Deswegen ist der Spielautomat, der eine Ereignisfrequenz von wenigen Sekunden hat, das gefährlichste Glückspielmedium. Beim Lotto hingegen beträgt diese Frequenz drei bis fünf Tage. Für einen Spieler ist es außerdem wichtig, etwaige Gewinne sofort in der Hand zu haben. Das ist beim Lotto auch nicht der Fall. Da muss man in die Trafik gehen oder in eine andere Stelle, um sich seinen Gewinn zu holen.

Über das Internet kann vom österreichischen über das deutsche bis hin zum italienischen Lotto und Euromillionen alles gespielt werden. Macht diese Vielzahl an Möglichkeiten das Ganze gefährlicher?

Ja, natürlich. Wenn ich an mehreren Spielen teilnehme, dann erhöht dies das positive Gefühl und dadurch auch die Suchtgefahr.

Wie unterscheidet sich das Lottospielen von den anderen Glücksspielen?

Das Besondere am Lotto ist, dass es einen besonders hohen Gewinn verspricht. Er ist höher, als das bei allen anderen Glücksspielen der Fall ist. Wenn ich Rubbellose spiele, liegt der Höchstgewinn beispielsweise bei 100.000 Euro, beim Lotto geht es dann gleich in die Millionen. Ein Jackpot wie jetzt über 14 Millionen Euro löst natürlich Fantasien aus - bei jedem Menschen, das ist nichts Krankhaftes.

Die meisten Menschen spielen Lotto, weil sie glücklich sein wollen oder sich Glück davon versprechen. Kann das klappen?

Die Überlegung beim Lottospielen ist jetzt nicht unbedingt, glücklicher zu sein. Die Idee dahinter ist: Wenn ich Geld habe, dann kann ich mir mehr leisten, dann bin ich mehr wert, dann kann mir tollere Autos kaufen oder ein großes Haus bauen, dann habe ich mehr Zuwendung und werde von den anderen bewundert. Da geht es sehr viel um Selbstwerterhöhung. Und Geld ist besonders wichtig für den Selbstwert.

Kann dieses Geld dann glücklich machen?

Wenn man gewinnt, dann empfindet man so etwas wie Glück. Da kommt es im Gehirn zu einer großen Ausschüttung von Botenstoffen, die glücklich machen. Allerdings hält dieses Glücksgefühl nicht sehr lange an.

Denn Glück ist kein bleibender Zustand. Das Ziel einer Lebenszufriedenheit erreicht man sicherlich nicht mit Geld, dafür braucht es andere Faktoren wie Wertschätzung oder funktionierende Beziehungen.

Information Roland Mader ist Psychiater und leitet die Station für Alkohol-, Medikamenten- und Spielsucht im Anton-Proksch-Institut in Wien.

Dennoch kann Geld hier zu einem gewissen Grad helfen, sofern es um die Existenzsicherung geht, also etwa darum, genug Geld zum Leben zur Verfügung zu haben und damit Probleme zu vermeiden.