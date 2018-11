Arzt wegen Vorteilsannahme angeklagt

Wien. Am Mittwoch ist am Wiener Straflandesgericht ein Prozess gegen einen Arzt wegen Vorteilsannahme eröffnet worden. Der Angeklagte war bis zu seiner Suspendierung als Oberarzt am AKH tätig und soll in seiner Praxis von einem Patienten 20.000 Euro kassiert haben. Diesem soll er versprochen haben, er werde ihn auf die Lungentransplantationsliste im AKH setzen lassen.

Dabei war der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Pulmologie gar nicht auf der Abteilung für Thoraxchirurgie tätig, betonte deren Leiter Walter Klepetko, der als Zeuge vernommen wurde. Bei dem inkriminierten Geschehen habe es sich "um die Aktion einer Einzelperson, die mit unserem Team nichts zu tun gehabt hat" gehandelt, so Klepetko. Das Vorgehen des Kollegen sei "absolut unüblich" und habe für das AKH "eine massive Diskreditierung gebracht".





Angeklagter dementiert

Bei dem Fall geht es um einen Lungenkranken aus Griechenland. Er ließ sich von dem Pulmologen in seiner Praxis behandeln. Der Angeklagte bestritt nicht, dass 20.000 Euro bezahlt wurden. Dabei habe es sich aber um eine Akontozahlung für die tatsächlich erfolgte Behandlung bzw. einen Kostenvorschuss gehandelt. Er habe sich intensiv um den Patienten gekümmert, von einer Lungentransplantation sei nie die Rede gewesen. Der Sohn des Griechen wies das zurück: Der Arzt habe sich um seinen Vater "gar nicht gekümmert".

Das Befinden des Patienten verschlechterte sich im November 2015 derart, dass er ins AKH eingeliefert und auf der Intensivstation erfolgreich behandelt wurde. Dass der Angeklagte privat Geld kassiert hatte, wurde über einen im AKH tätigen Seelsorger bekannt, der Griechisch spricht und dem die betroffene Familie von den Vorgängen berichtet hatte. Der Verdächtige wurde vom AKH außer Dienst gestellt. Der Prozess wird Mitte Jänner fortgesetzt.