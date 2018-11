Geisterfahrer ohne Führerschein verursacht schweren Unfall

Ein Geisterfahrer-Unfall auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) hat Dienstagfrüh zwei Schwerstverletzte gefordert. Zwischen Wolkersdorf und Hochleithen (Bezirk Mistelbach) waren zwei Pkw kollidiert. Ein Auto brannte aus. Der Geisterfahrer besaß keinen Führerschein.

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager lenkte ein 27-Jähriger sein Auto falsch auf die Richtungsfahrbahn nach Norden. Wo er aufgefahren war, stand vorerst nicht fest.

Der 24 Jahre alte Lenker des anderen Autos war auf dem Heimweg in den Bezirk Mistelbach. Sein Pkw wurde bei der Kollision auf der zweiten Spur im Frontbereich so stark beschädigt, dass die Bergung und Stabilisierung des jungen Mannes am Steuer etwa zwei Stunden dauerte, teilte die Polizei mit. Der Weinviertler wurde dann per Notarzthubschrauber ins SMZ Ost nach Wien transportiert.

Der Wagen des Geisterfahrers brannte nach dem Frontalzusammenstoß aus. Der Lenker wurde mit Verbrennungen per Hubschrauber ins AKH Wien geflogen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die A5 war im Unfallbereich etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.