Abt Wohlwend von Mehrerau wird am 2. Jänner geweiht

Bregenz. Der gebürtige Liechtensteiner Vinzenz Wohlwend (49) ist zum neuen Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau in Bregenz bestellt worden. Papst Franziskus hatte die Wahl des Theologen am Freitag per Dekret bestätigt. Wohlwend folgt Abt Anselm van der Linde nach, der im Juli überraschend zurücktrat.

Er habe sich schlicht in die Mehrerau verliebt, "als er mit elf Jahren 1981 quasi als Pimpf" in die Schule, das Collegium S. Bernardi, kam, bekannte Wohlwend bei seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag. In der Mehrerau seien jene Werte gelebt worden, die ihm auch seine Eltern mitgegeben hatten: die Religion, das Arbeiten und die Bildung.





Dem Kloster gehören 27 Mitbrüder an. Zur Mehrerauer Kongregation gehören sieben Männer- und 13 Frauenabteien in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien, Slowenien und USA. Die Abtei ist nicht dem Diözesanbischof von Feldkirch unterstellt, sondern dem Heiligen Stuhl. Der Abt ist auch Mitglied der Österreichischen Bischofskonferenz.

Wohlwend sieht die Abtei als Ort, an dem gebetet, gearbeitet und gelesen wird. Nichtsdestotrotz sei die Zisterzienserabtei auch ein Wirtschaftsbetrieb mit 50 Lehrern, zehn Erziehern und zwölf Mitarbeitern in der Tischlerei. Man werde die auf gesunden Beinen stehenden Betriebe weiter entwickeln. Die Weihe zum Abt findet am 2. Jänner in der Klosterkirche Mehrerau statt.