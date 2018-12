Ein seltsamer "Diebstahl"

Wien. Sein Auto war ausgeräumt, alle Türen standen offen, der dafür Verantwortliche saß im Kofferraum: Mit dieser ungewöhnlichen Situation sah sich ein Wiener konfrontiert, als er Montagfrüh zu seinem in einer Hietzinger Tiefgarage abgestellten Fahrzeug kam. Auf dem Boden daneben fanden sich sämtliche Gegenstände aus dem Auto ordentlich geschlichtet.

Der 53-Jährige verständigte die Polizei, ließ den Eindringling aussteigen und brachte ihn zur Ausfahrt, wo man gemeinsam auf das Eintreffen der Uniformierten wartete. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige ließ das ruhig mit sich geschehen. Bei der Einvernahme beklagte er die Schlampigkeit des Autobesitzers: Das Fahrzeug sei nicht zusammengeräumt gewesen, deshalb habe er sämtliche Gegenstände aus dem Auto erst schlichten müssen. Abgesehen davon wollte er ursprünglich gar nicht dieses Auto stehlen, sondern das Fahrzeug daneben, das dummerweise aber versperrt war. Ein Auto brauchte er nach eigenen Angaben, weil er nach Rom wollte.





Anzeige wegen Sachbeschädigung

Der Mann saß kurz im Arrest und ritzte ein paar Furchen in die Wände seiner Zelle. Deshalb wurde er wegen Sachbeschädigung angezeigt. Ob ihm weitere Delikte zur Last gelegt werden, ist unklar: Gestohlen wurde nichts, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zudem ist fraglich, ob das "unordentliche" Auto aufgebrochen wurde. Der Besitzer meinte, sein Fahrzeug in der Tiefgarage versperrt zu haben, der 20-Jährige sagte, es sei offen gewesen.