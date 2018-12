Angeklagter bekennt sich schuldig

"Hochsicherheitsprozess" am Straflandesgerichts in Wien.



Wien. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ist am Mittwoch der Strafprozess gegen einen 16-jährigen Burschen eröffnet worden. Er soll im Mai 2018 ein siebenjähriges Mädchen in einem Gemeindebau in Döbling getötet haben. Ein ganzer Gang wurde für den Prozess abgesperrt, vor dem Gerichtssaal wurde eine zusätzliche Sicherheitsschleuse aufgebaut, vor der sich eine meterlange Schlange bildete. Justizwachebeamte in kugelsicheren Westen sicherten den Saal, Wega-Beamte den Flur davor.

Verteidigerin Liane Hirschbrich heuerte einen eigenen Bodyguard für die Verhandlung an, der Hühne bezog im Verhandlungssaal Stellung. Justiz und Verfassungsschutz sind um die Sicherheit des Angeklagten besorgt. Nach der Bluttat in der Gemeindebau-Anlage hatten Angehörige und Personen aus dem Umfeld der betroffenen, tschetschenischen Familie Blutrache geschworen. Der Tatverdächtige wurde daher nach seiner Festnahme in ein Gefängnis bzw. in eine psychiatrische Einrichtung in einem anderen Bundesland verlegt.

Aktuell sollen sich ein Cousin und ein Onkel der Getöteten in der Justizanstalt Josefstadt in Haft befinden. Einer der beiden wurde erst vor kurzem wegen Raubes und anderer Delikte erstinstanzlich verurteilt. Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) geht davon aus, dass der junge Mann zu den gefährlichsten Mitgliedern der tschetschenischen Community in Wien zählt.

Der Vater der getöteten Siebenjährigen saß wiederum zuletzt in Südtirol wegen Schlepperei im Gefängnis. Im Juni kehrte er von einem genehmigten Freigang nicht in die Justizanstalt zurück. Seither ist er von der Bildfläche verschwunden. Angeblich soll er sich nach Tschetschenien abgesetzt haben, wo die Leiche seiner Tochter bestattet wurde. Es wird allerdings befürchtet, der Mann könnte versuchen, zur Verhandlung gegen den 16-Jährigen zu erscheinen.

"Brutale Tötung"

Der Bursche habe das Mädchen "brutal getötet", erklärte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Sie ging zunächst auf die Person des 16-Jährigen ein: Der junge Mann stammt aus Tschetschenien, seine Familie flüchtete mit ihm aus dem Land, als er drei war. In Österreich ging er in die Schule, wobei er unauffällig blieb. Eine Schulstufe musste er wiederholen, weil er Probleme in Mathematik hatte. Dann jedoch habe er sich zurückgezogen und nur mehr mit Computerspielen beschäftigt, sagt die Staatsanwältin. "Er begann auch, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen." Der 16-Jährige habe überlegt, was die beste Variante wäre, um jemanden zu ermorden.

Am 11. Mai, dem Vorfallstag, besuchte die Siebenjährige den Burschen in seiner Wohnung. Die Familien der beiden waren miteinander befreundet und wohnten im selben Gemeindebau, die Kinder spielten oft miteinander. "Zuerst war es ein ganz normaler Verlauf", sagt die Staatsanwältin. Man hab gespielt, das Mädchen ein Eis gegessen. "Dann haben sich die Mordgedanken, die er hatte, manifestiert."

Der 16-Jährige habe begonnen, das Mädchen zu würgen, doch dann aufgehört: "Er wollte sie nicht erwürgen, sondern mit einem Messer töten. Er hat sie in das Badezimmer bugsiert und in die Dusche gestellt." Dort habe er die Siebenjährige ermordet.

Nach seiner Festnahme bestritt der 16-Jährige den Mord nicht. Bei seiner ersten Einvernahme gab er an, eine schlechte Woche und aufgestaute Wut gehabt zu haben, jeden habe es treffen können. Eine besondere Abneigung gegen das Mädchen sei nicht vorhanden gewesen. In der zweiten Einvernahme schilderte er hingegen, dass Stimmen ihm den Mord befohlen haben.

Schuldbekenntnis

"Ich bekenne mich schuldig", sagte der 16-Jährige auch bei seiner Einvernahme heute. Am Tag der Tat habe "eine Stimme in meinem Kopf gesagt, dass ich sie würgen soll. Das tat ich auch. Dann habe ich weitere Anweisungen gehört". Nach dem Mord habe er die Leiche "gesäubert und im Müll entsorgt."

Die Stimmen habe er schon länger gehört, auch Gestalten habe er gesehen. Von den Stimmen sei ihm etwa eingeredet worden, dass er ein Mafiosi sei. Das habe er auch geglaubt: "Ich habe mir das eingebildet." Seine Eltern sei das nicht aufgefallen, darüber reden habe er mit ihnen nicht wollen: "Das war mir peinlich."

Bei seiner ersten Einvernahme habe er niemanden von den Stimmen erzählt, da das ihm von den Stimmen befohlen worden sei: "Sie haben gesagt, dass ich niemanden vertrauen darf." "Und später haben Sie von den Stimmen die Erlaubnis dafür bekommen?", fragte ein beisitzender Richter. "Ja", meint der Angeklagte.

Die acht Geschworenen werden darüber zu entscheiden haben, ob der wegen Mordes angeklagte Bursche im Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Hierbei gibt es zwei psychiatrische Gutachten, die unterschiedlicher Ansicht sind. Sie sind sich zwar einig, dass der Bursche hochgradig gefährlich ist und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden soll. Aber: Ein Gutachten hält ihn für zurechnungsfähig, das andere geht davon aus, dass der Bursche schizophren und damit nicht schuldfähig ist.

Psychiatrische Gutachten

Das erste psychiatrische Gutachten basiert auf einem psychologischen Gutachten, in dem die Persönlichkeitsstruktur des 16-Jährigen bewertet wurde. Der psychiatrische Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Jugendliche an einer Persönlichkeitsstörung und einer Schizophrenie leidet. Das Vollbild der Schizophrenie sei jedoch erst nach der Tat eingetreten. Zum Tatzeitpunkt selbst sei der Bursche zurechnungsfähig gewesen: Er habe gewusst, was er tut und habe auch danach gehandelt. Ein zweites Gutachten schloss hingegen, dass er aufgrund der Schizophrenie bereits zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig war.

Folgen die Geschworenen der ersten Ansicht, ist eine Schuldspruch möglich. Da der Bursche zur Zeit der Tat das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beträgt die Höchststrafe für die Tat 15 Jahre. Allerdings könnte der Bursche auch im Fall eines Schuldspruchs in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden (§ 21 Abs 2 StGB). Die Einweisung wird in diesem Fall zusätzlich zur Strafe verhängt. Wird der Betroffene aus der Anstalt entlassen, wird er für die verbliebene Zeit der Strafe in die Strafhaft überstellt.

Ein Beispiel zur Erklärung: Der Bursche wird zu 15 Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt eingewiesen. Nach acht Jahren hält ihn eine Psychiaterin für "geheilt" und eine Einweisung nicht mehr für nötig. In diesem Fall wird der Junge nach diesen acht Jahren nun in die Strafhaft überstellt, die restliche Zeit (sieben Jahre) muss er in einem Gefängnis absitzen.

Meinen die Geschworenen hingegen, dass der Bursche im Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig war, dann ist kein Schuldspruch möglich (§21 Abs 1 StGB). In diesem Fall kann er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Ebenfalls für unbestimmte Zeit. Hält ein Psychiater ihn aber für geheilt und entlässt ihn, ist der Betroffene frei. Er wird nicht mehr in die Strafhaft überstellt.