Fahndung nach Polizeinachwuchs

Wien. "Deine Rolle ist spannender als im Hollywoodstreifen." Mit Slogans wie diesem und dem Aufruf "Bring deine Karriere in Uniform" wirbt das Innenministerium in einer neuen Werbekampagne jetzt speziell um neue Streifenpolizisten. Gleichzeitig wird ab dem neuen Jahr ein neues Verfahren die Aufnahme in den Polizeidienst beschleunigen.

Die Exekutive ist beim Personal und bei der Suche nach neuen Beamten in einer Zwickmühle. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) brachte einen Teil des Problems am Freitag selbst zur Sprache. Es gebe mehr Berufs- und Studienmöglichkeiten als vor 30 Jahren. Die Polizei stehe beim Rekrutieren neuer Kräfte in Konkurrenz zu Unternehmen, Universitäten und Fachhochschulen. Gleichzeitig hat er mit der türkis-blauen Bundesregierung paktiert, bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 eine Personalaufstockung um 4100 Bedienstete vorzunehmen. Davon sind 2100 zusätzliche Planposten und 2000 Ausbildungsplätze.





3000-Meter-Lauf fällt weg, raschere Klärung über Eignung

Das neue Aufnahmeverfahren, das Kickl mit dem Präsidialchef seines Ressorts, Karl Hutter, vorgestellt hat, bringt ab dem neuen Jahr nicht nur einheitliche Standards in allen Bundesländern. Es soll auch rascher, nämlich binnen zwei Testtagen in einem kurzen Zeitraum entschieden werden, ob ein Bewerber für den Polizeidienst geeignet ist. In drei bis maximal fünf Monaten beginnt dann die Ausbildung.

Außerdem wird die Wartefrist für das neuerliche Antreten bei Sporttests von einem Jahr auf sechs Monate verkürzt. Die Ausdauer wird nicht mehr bei

einem 3000-Meter-Lauf, sondern mittels Ergometer getestet. Der Schwimmtest, bei dem eine Strecke in einer bestimmten Zeit bewältigt werden muss, fällt weg. Es muss ein Fahrtenschwimmer-Nachweis gezeigt werden, im Zuge der Ausbildung müssen dann die Voraussetzungen beim Schwimmen erfüllt werden.

In der Polizeigewerkschaft wird das neue Aufnahmepaket begrüßt. Damit würden teils jahrelange Forderungen der Gewerkschaft übernommen, wie Hermann Greylinger, Chef der SPÖ-Polizeigewerkschafter erklärt. Das betrifft vor allem, dass Bewerber nicht mehr ein Jahr auf ein neuerliches Antreten warten müssen.

Das habe aber nichts damit zu tun, dass in einem Jahr nur 1000 Anwärter in den Polizeidienst aufgenommen würden, betont Greylinger im Gespräch mit der "Wiener Zeitung": "Das ist zu wenig." Er verweist darauf, dass in den kommenden Jahren aufgrund der Pensionierungswelle pro Jahr rund 1000 Beamte in den Ruhestand treten werden. Zugleich habe Kickl bis zum Ende der Legislaturperiode 2100 zusätzliche Posten bei der Polizei versprochen. "Das ist so nicht zu schaffen", kritisiert Greylinger.

Wolle man diese Zahl wirklich erreichen, wären noch weitere Änderungen notwendig. Denn dann brauche man 100 Lehrer mehr für die Ausbildung und auch mehr Ausbildungsstätten. "Das haben wir nicht", stellt der Polizeigewerkschafter fest.

Mehr Austritte als

"neues Phänomen"

Zu den Pensionierungen komme als "neues Phänomen" eine hohe Ausstiegsrate aus dem Polizeidienst, sagt Greylinger. "Das hatten wir in der Höhe nicht." Allein in Wien habe es heuer während der Ausbildung 35 freiwillige Austritte gegeben. Das seien immerhin eineinhalb Klassen. Vermehrte Ausstiege aus dem Polizeidienst gebe es aber auch beim Stammpersonal. In Wien betreffe das bis zu 50 Polizeibedienstete.

Diese Entwicklung führt der Gewerkschafter auf drei Gründe zurück: "Wir haben einen Arbeitsmarkt, der wieder boomt", erklärt er. Damit gibt es mehr Jobalternativen zum Exekutivdienst. Es würden außerdem besonders Bedienstete mit Studium häufiger von der Privatwirtschaft abgeworben. Schließlich sei Bewerbern bei Rekrutierungen oft "modernes Gerät gezeigt" worden, diese seien dann über die Realität im polizeilichen Alltag enttäuscht. Insofern sieht Greylinger die neue Werbekampagne, die auf Streifenpolizisten ausgerichtet ist, auch als Reaktion auf bisher geäußerte Kritik.