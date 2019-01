Lawinengefahr durch Dauerschneefall

© High Contrast - CC 3.0 Lawinenwarnung © High Contrast - CC 3.0



Wien. (apa) Der Winter kehrt nach Österreich zurück. Die kommenden Tage bieten viel Schneefall in den heimischen Skigebieten. Was dem Wintertourismus guttut, ist aber durchaus mit Vorsicht zu genießen. Mit den großen Neuschneemengen in den nächsten Tagen steigt naturgemäß die Lawinengefahr. Erst am 29. Dezember wurden fünf Tourengeher am Großglockner von Schneemassen erfasst. Zwei Personen wurden gänzlich verschüttet, drei teilweise verschüttet. Alle blieben aber unverletzt.

In einigen Bundesländern wurde durch den ergiebigen Neuschnee und die starken Winde zum Teil große Lawinengefahr ausgelöst.

Das Land Salzburg hat sogar das Militärkommando Salzburg um Unterstützung gebeten. "Wir wollen auf diese extreme Situation und den Notfall bestmöglich vorbereitet sein", sagte der Leiter des Salzburger Lawinenwarndienstes und Katastrophenreferent des Bundeslandes, Norbert Altenhofer.

Die Lawinengefahr wird den Prognosen zufolge von Samstag auf Sonntag noch ansteigen. Auf kalten Pulverschnee werden weitere 60 bis 100 Zentimeter Schnee fallen. Die große Neuschneemenge kann zu mittleren bis sehr großen Lawinen führen. "Zahlreiche Sperren, auch von Straßen, sind daher absehbar." Im ganzen Land Salzburg werde verbreitet Lawinenwarnstufe vier herrschen. Betroffen seien vor allem die Gebiete in den Nordalpen und den Niederen Tauern. "Wir haben angesucht, die Lawineneinsatzzüge des Bundesheeres in Saalfelden, Tamsweg, Hochfilzen und St. Johann im Pongau in Bereitschaft zu versetzen", erklärte der Katastrophenreferent. Eine Entspannung der Lawinensituation sei erst am Montag zu erwarten.

Es braucht nicht viel

Bereits ein einzelner Wintersportler kann vor allem in Steilhängen oberhalb der Waldgrenze frischen Triebschnee auslösen und einen Lawinenabgang verursachen. "Die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt und erfordern viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung", mahnen Experten zur Vorsicht. Die Gefahrenstellen befänden sich in allen Hangexpositionen und "teils untypisch auch kammfern und im lichten Hochwald". Auch spontane Lawinenabgänge seien möglich.

Auch für weite Teil der Steiermark hat der Lawinenwarndienst die Warnstufe inzwischen auf vier von fünf erhöht. Dies galt vor allem für die Nordalpen vom Dachstein bis zur Rax und die Niederen Tauern. Die Situation dürfte anhalten, da für das Oberland bis zum Wochenende weiterhin Niederschläge und starker Wind angesagt sind.

Ebenso ist die Situation im äußersten Westen. Auch Vorarlberg und Tirol haben ihre Warnstufen gebietsweise auf Stufe vier erhöht. Vor allem trifft dies die Gebiete oberhalb von 2000 und 2200 Metern. Mit zunehmender Höhe würden die Gefahrenstellen häufiger werden, hieß es. In Niederösterreichs Bergregionen herrschte am Donnerstag ab 1300 Metern verbreitet eine Lawinengefahr der Stufe drei.

Risikobewusste Tourplanung



© M. Hirsch 0146-16-Lawine © M. Hirsch



Die Naturfreunde Österreich empfehlen bei erhöhter Lawinengefahr die Mitnahme der vollständigen Lawinen-Notfallausrüstung. Dazu gehören ein Lawinenverschüttetensuchgerät, eine Sonde, Schaufel, ein Erste Hilfe Paket, ein Biwaksack und ein Handy. Ein Lawinenairbag erhöhe zusätzlich die Überlebenschancen.

An sich empfehlen die Naturfreunde aber eine risikobewusste Tourenplanung, die sich den Wetterverhältnissen anpasst. Dazu gehört das Studieren des aktuellen Lawinenberichts (unter www.lawinen.at abrufbar). "Für Tourengeher und Freerider bedeutet das, wenn überhaupt, sehr behutsam und überlegt ins Gelände zu gehen, so Arno Studeregger, Lawinenexperte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und Skitourenbundesreferent der Naturfreunde Österreich.