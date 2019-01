Auto überschlug sich auf der A4

Unverletzt hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) überstanden. Der Mann, der in Richtung Grenze unterwegs war, hatte sich laut Polizei zwischen Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) und Parndorf mit seinem Fahrzeug überschlagen und war im Graben gelandet.

Ein bereits eingeleiteter Hubschraubereinsatz konnte jedoch storniert werden, hieß es von der Landessicherheitszentrale. Als die ersten Kräfte an Ort und Stelle eintrafen, stellte sich nämlich heraus, dass sich niemand mehr im Auto befand und dass bei dem Crash auch niemand verletzt worden war.