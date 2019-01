Verkehrschaos im Schneesturm

Wien. Es kommt viel zusammen. In der Luft strömt feuchte Nordsee-Luft zu den Alpen, heftige Schneeschauer sind die Folge. Am Boden streben Abertausende Urlauber ihren Wohnorten entgegen. Die winterlichen Straßenverhältnisse und der starke Rückreiseverkehr haben laut ÖAMTC am frühen Samstagvormittag bereits zu Verzögerungen und Staus auf den Straßen geführt.

Hauptbelastet waren nach Angaben des ÖAMTC die Verbindungen von Ungarn Richtung Deutschland, speziell in Nieder- und Oberösterreich. Auf der Wiener Außenring-Autobahn wurde wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse und zahlreichen liegen gebliebenen Lastautos am Samstagvormittag eine Totalsperre verhängt. Mittlerweise steht die Verkehrsverbindung wieder offen.

Im Oberösterreich behinderten hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Behinderungen und Staus gab es auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet.

Staus am Walserberg

Mit der Rückreise der Touristen aus den Skigebieten rollten auch in Salzburg die Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) ab dem Knoten Pongau Richtung Bayern teilweise nur langsam, vom Grenzübergang Walserberg reichte der Stau zeitweise bis über den Knoten Salzburg zurück. Es staute abschnittsweise auch auf der Loferer Straße (B178) und Salzachtal Straße (B311).

In Tirol brauchten Autofahrer unter anderem auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern etwa eine Stunde länger. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch zahlreiche Streckensperren wegen Lawinengefahr.

Lawinengefahr im Westen weiterhin groß

In den beiden westlichsten Bundesländern Tirol und Vorarlberg blieb die Lawinengefahr am Samstag weiterhin groß. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. In besonderen Lagen in Tirol war dies bereits der Fall. Die Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen". Dabei soll es sehr windig bleiben, deshalb ist mit enormen Schneeverfrachtungen zu rechnen.