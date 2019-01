Stromausfälle nach Schneestürmen

Wien. Der Wintereinbruch beschäftigte auch noch am Sonntag die Einsatzkräfte: Es gab Straßensperren, Stromausfälle und Lawinengefahr. In Leogang im Pinzgau saßen rund 300 Reisende in den frühen Morgenstunden in einem ÖBB-Nightjet fest. Ein Baum stürzte auf die Oberleitung, der Zug krachte gegen das Hindernis. Alle Passagiere blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Der Zug wurde zurück in den Bahnhof Saalfelden geschleppt. Die Passagiere mussten rund vier Stunden im Zug warten - die Heizung hat aber laut einem ÖBB-Sprecher funktioniert.

Die aufgrund starker Schneefälle am Samstag angespannte Situation auf Niederösterreichs Fahrbahnen hat sich am Sonntag gebessert. "Die Nacht verlief ruhig, keine Auffälligkeiten", sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen Lawinengefahr war unter anderem die B71 teilweise gesperrt, auf mehreren Straßen herrschte Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Rund 2.000 Mitglieder von 155 Feuerwehren waren von Freitag- bis Samstagabend im Einsatz gestanden, etwa 170 Verkehrsunfälle hatten sich in diesem Zeitraum ereignet. Wie auch der ORF Niederösterreich berichtet, gab es die meisten Alarmierungen in den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt, Baden, St. Pölten und Melk sowie generell im Waldviertel. Bereits in den Abendstunden des Samstags beruhigte sich die Lage.

Zahlreiche Straßensperren aufrecht

Aufgrund der Neuschneemengen und der störanfälligen Schneedecke ist die Lawinengefahr in Nordtirol und Vorarlberg am Sonntag flächendeckend auf die zweithöchste Stufe 4 gesetzt worden. Oberhalb der Waldgrenze ist die Lawinengefahr am größten. Aus Sicherheitsgründen blieben zahlreiche Verkehrsverbindungen im Westen auch am Sonntagmorgen gesperrt.

Die Lage soll sich erst zu Wochenbeginn wieder beruhigen, denn für Sonntag lautete die Prognose, dass den ganzen Tag zum Teil starke Schneefälle anhalten. Hinzu sollen kräftiger Nordwind und stellenweise Nebel kommen. Dieser hatte am Samstag den Flughafen Innsbruck lahmgelegt. Am Sonntag konnte der Flugverkehr unbehindert wieder aufgenommen werden.

Stromausfälle in Nieder- und Oberösterreich

Bedingt durch Schneestürme ist es in einigen Teilen Niederösterreichs am Sonntag zu Stromausfällen gekommen. In der Nacht auf Sonntag waren rund 8.000 Haushalte betroffen, am Vormittag waren noch etwa 800 Kunden ohne Strom, teilte ein EVN-Sprecher mit. Die meisten Ausfälle gab es im Industrie- und im Mostviertel.

Die Hotspots lagen demnach in den Bezirken Neunkirchen, Scheibbs und Amstetten sowie generell in der Buckligen Welt. Die 8.000 betroffenen Haushalte seien in der Nacht nie zeitgleich ohne Strom gewesen, viele seien auch nur "ganz kurz" betroffen gewesen, hieß es.

Sonntagmittag waren auch noch bis zu 6000 Kunden der Linz AG von Stromausfällen betroffen. Bäume und Äste waren aufgrund des hohen Schneedrucks auf Leitungen gefallen. Widrigste Wetterverhältnisse würden die Arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung erschweren.

Betroffen waren die Gebiete Grein, Bad Kreuzen, Pabneukirchen, Waldhausen, Dimbach, St. Georgen im Walde sowie Friensdorf. Sonntagfrüh traten Störungen im Bezirk Freistadt auf.

"Wann die Versorgung für alle Kunden wiederhergestellt sein wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen", hieß es Sonntagvormittag. Je nach Wetterentwicklung könnten die Arbeiten in wenigen Gebieten noch den Sonntag über und sehr vereinzelt auch darüber hinaus andauern.

Lawinenunglück in St. Anton

Die kritische Lawinensituation im Westen hat sich Sonntagvormittag durch einen Vorfall in St. Anton am Arlberg bestätigt, der jedoch glimpflich endete. Ein Mann war im freien Gelände von einer Lawine verschüttet worden. Er konnte sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien. Die Wetterlage führte zu Mittag zur Sperre des Arlbergpasses.

Bis in den Sonntagnachmittag sollen laut Meteorogen die zum Teil heftigen Schneefälle im Westen noch anhalten. Wegen akuter Lawinengefahr musste deshalb in Vorarlberg am Vormittag die Hochtannbergstraße im Bregenzerwald gesperrt werden. Schröcken auf rund 1.300 Metern Seehöhe war damit abgeschnitten, Warth nur von der Tiroler Seite aus erreichbar. In dem Wintersportort standen mehrere Lifte wegen Lawinensprengungen still.

In Tirol blieb unter anderem die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill zumindest bis 14.00 Uhr gesperrt, bis die Lawinenkommission erneut die Situation beurteilt. Mit der Gerlosstraße und der Tuxer Landesstraße sowie kurzzeitig der Fernpassstraße waren weitere für den Urlauberverkehr wichtige Straßenverbindungen von Sperren betroffen.