Ausschreibung zum Thema Klimawandel

Auschreibung des Jubiläumsfonds



"Klimawandel: Leben – mit den Folgen – in einer Metropolregion wie Wien"



Einreichfrist: 18. Februar 2019, 12 Uhr MEZ

Förderentscheidungen: Juni 2019

Hinweise:

Anträge in Englisch sind in elektronischer Form an die Abteilung für Forschungsförderung – Nationale und Internationale Programme der ÖAW unter progammmanagement@oeaw.ac.at zu richten.