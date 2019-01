Fast drei von zehn Österreichern sind Single

Wien. In Österreich leben rund 1,7 Millionen Menschen ohne festen Partner. 28 Prozent gaben in einer Umfrage an, alleinstehend beziehungsweise "Single" zu sein, die meisten davon in Salzburg und Niederösterreich (32 Prozent). Ebenfalls überdurchschnittlich viele Singles wurden in Wien ermittelt (30 Prozent), ergab die von Marketagent.com für die Online-Partneragentur ElitePartner durchgeführte Erhebung.

Das Institut hat im Dezember 1500 Online-Befragungen (zwischen 18 und 69 Jahren) durchgeführt. Darunter waren 423 Singles, die meisten fanden sich in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen (46 Prozent), die geringste Single-Dichte mit 18 Prozent gab es bei den 30- bis 39-Jährigen.





Im bundesweiten Durchschnitt von 28 Prozent lag der Anteil der Personen ohne Partner in Kärnten, 27 Prozent waren es in der Steiermark. 26 Prozent der Tiroler und 21 Prozent der Oberösterreicher gab an, Single zu sein. In Vorarlberg und im Burgenland waren die Zahlen zu gering.

Acht von zehn Befragten, die gerade solo waren, gaben an, sie seien einer neuen Liebe nicht abgeneigt. Jedoch ergreifen nur 16 Prozent die Initiative und begeben sich aktiv auf Partnersuche, schreibt ElitePartner. "Der Wunsch nach einer Partnerschaft ist bei der Mehrheit der österreichischen Singles vorhanden, gleichzeitig tun sie aber wenig dafür, um an ihr Liebesziel zu kommen." Viele würden dieses Bedürfnis dem Zufall überlassen. Männer seien jedoch deutlich aktiver als Frauen. Sie halten klassisch beim Ausgehen in einer Bar oder einem Club (60 Prozent) beziehungsweise im Internet (50 Prozent) Ausschau. Frauen wollen laut der Partneragentur "ganz einfach vom Traummann gefunden werden". 40 Prozent der Befragten hofften auf eine zufällige Begegnung mit dem Zukünftigen, wenn sie gerade unterwegs sind. Mehr als jede dritte Singlefrau erwartete, dass der nächste Partner im Museum (37 Prozent), Supermarkt (36 Prozent) oder beim Kochkurs (32 Prozent) auftaucht.