Polizei verfolgt nach Entführung "gute" Ermittlungsansätze

Eisenstadt. Das Verschwinden bzw. die mutmaßliche Entführung einer 88-jährigen Frau, die Unbekannte am Dienstagnachmittag auf offener Straße in Eisenstadt in ein Auto setzten und wegbrachten, hält im Burgenland weiterhin die Polizei auf Trab. Bezüglich des Ermittlungsstandes hält sich die Exekutive nach wie vor bedeckt. Die Rede ist bloß von "Erfolg versprechenden Ansätzen", die man nicht gefährden wolle.

"Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gibt gute, Erfolg versprechende Ansätze, die Hoffnung machen", sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Es handle sich um "mehrere Ansätze", Details nannte Marban nicht. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" könne man derzeit zu dem Fall nicht mehr sagen. Alles, was ermittlungstechnisch möglich sei, habe man unternommen.

Information Sachdienliche Hinweise, die auf Verlangen auch vertraulich behandelt werden, können an das Landeskriminalamt unter 059 133 10 3333 oder an jede Polizeidienststelle gerichtet werden.

Die betagte Frau war am Dienstag um 15.30 Uhr mit ihrer Pflegerin in der Esterhazystraße in Richtung Bergkirche unterwegs gewesen, als plötzlich zwei schwarze Limousinen anhielten und sie einstiegen ließen. Eine Frau, die aus dem zweiten Fahrzeug stieg, ging auf die Pflegerin zu und stieß sie zur Seite. Sie wurde dabei nicht verletzt. Anschließend setzten die drei Personen die 88-Jährige in eine der beiden Limousinen mit vermutlich ausländischem Kennzeichen. Beide Fahrzeuge fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergkirche davon, berichtete die Polizei. An der Tat sollen ein Mann und zwei Frauen beteiligt gewesen sein.

Die Hintergründe der Tat lagen völlig im Dunkeln. So sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Abend im ORF-"Report", dass mehrere Ermittlungsstränge verfolgt werden. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt."

Internationale Fahndung

Die Polizei leitete nach dem Vorfall eine umfassende Fahndung im gesamten Burgenland ein, so Marban. Zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten wurden in der Landeshauptstadt gesichtet. Ein Augenzeuge schilderte, dass nur ungarische Fahrzeuge angehalten wurden und die Beamten die Fahrzeuglenker aussteigen ließen. "Die Fahndung läuft mittlerweile international - in alle Richtungen", sagte Marban.

Auch internationale Fahndungsmaßnahmen liefen an. Über die eingespielten Systeme trat die Exekutive in Kontakt mit den Polizeibehörden der Nachbarländer. Allein im Burgenland waren mehr als 100 Beamte fahndungstechnisch im Einsatz, schätzte Marban.

Die Ermittlungsansätze hätten sich schließlich auch aufgrund von Hinweisen, zu denen man jedoch keine nähere Auskunft geben könne, verdichtet. Angaben zur Identität des Opfers will man seitens der Exekutive aus Gründen des Opferschutzes und um die Ermittlungen nicht zu gefährden, weiter nicht machen.

Jene Frau, die die Pflegerin zur Seite gestoßen hat, wurde als groß, schlank, blond und mit einer Mütze bekleidet beschrieben. Das 88-jährige Opfer trug einen dunkelroten Mantel, eine schwarze Mütze und braune Handschuhe. Die Pflegerin der 88-Jährigen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Wie es der Familie des Opfers gehe, dazu lagen Marban zunächst keine Informationen vor.

Keine Angaben zur Identität des Entführungsopfer

Zur Identität des Entführungsopfers "können wir zum jetzigen Zeitpunkt aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes nichts sagen", sagte Marban. Auf die Frage, ob es in einem Entführungsfall nicht hilfreicher wäre, den Namen des Opfers zu nennen oder etwa ein Foto zu veröffentlichen, sagte er: "Möglicherweise, wenn nähere Umstände bekannt sind. Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir uns entschlossen, dazu nichts zu sagen."