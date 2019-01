Jene Stelle auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße wo am Donnerstag, 31. Jänner 2019, ein neunjähriger Bub am Schulweg von einem Lkw erfasst und getötet wurde

© APAweb/HANS PUNZ

Jene Stelle auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße wo am Donnerstag, 31. Jänner 2019, ein neunjähriger Bub am Schulweg von einem Lkw erfasst und getötet wurde

© APAweb/HANS PUNZ