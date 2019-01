Ankläger von Helene Fischer starb verarmt

Eisenstadt. Jener Burgenländer, der den Schlagerstar Helene Fischer wegen Mobbings auf Schmerzengeld geklagt hatte, ist tot. Heimo Eitel ist vor etwa zwei Wochen in seiner Heimatgemeine Bad Sauerbrunn im Burgenland 67-jährig gestorben, wie der "Wiener Zeitung" bekannt wurde.

Das Gemeindeamt bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage den Tod Eitels. Marion Bieler von der Landespolizeidirektion Burgenland zufolge ist Fremdverschulden ausgeschlossen.





Bereits im Sommer 2014 hatte Eitel, der an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) litt, Schlagzeilen gemacht. Er hatte behauptet, dass er die deutsche Sängerin mit einer Gruppe von Menschen mit Handicap vor einem Konzert in Mörbisch treffen hätte wollen, diese jedoch einen großen Bogen um die Fans gemacht und sie ausgelacht habe. Eitel wollte eine persönliche Entschuldigung Fischers. "Wenn sie das nicht macht, geht die Sache zum Landesgericht", sagte er damals.

Revisionsrekurs unterblieb

Fischer wies von Beginn an sämtliche Vorhaltungen zurück und entschuldigte sich nicht - woraufhin Eitel beim Bezirksgericht Mattersburg Klage einbrachte. Im Klagebegehren wurden 2000 Euro für die erlittene Diskriminierung und 9600 Euro für psychische und physische Schmerzen geltend gemacht, weil sich der Gesundheitszustand Eitels nach dem Vorfall verschlechtert habe. Außerdem verlangte er die Feststellung, dass Fischer ihm gegenüber für sämtliche zukünftige, noch nicht bekannte Schäden aus dem Vorfall in Mörbisch haften solle.

Etwa ein Jahr nach dem Vorfall, im Sommer 2015, wies das Bezirksgericht Mattersburg die Klage zurück und verpflichtete Eitel zum Ersatz der Kosten. Dieser erhob dagegen Rekurs, dem das zuständige Landesgericht Eisenstadt jedoch nicht Folge gab. Stattdessen erachtete es den Rekurs an den Obersten Gerichtshof (OGH) für zulässig. Begründet wurde dies vom Landesgericht Eisenstadt in einer Aussendung damit, dass noch nicht ausjudiziert sei, ob im vorliegenden Fall nicht doch Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes zur Anwendung kommen könnten. An den OGH hat sich Eitel dann allerdings nicht mehr gewandt.