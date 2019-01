Ärztekammer ruft zu Masern-Impfung auf

Graz/Wien. Nach den ersten Masern-Fällen in der Steiermark hat das LKH Graz am Donnerstag vorerst keine neuen Verdachtsfälle bei Säuglingen verzeichnet. Jene fünf, die am Mittwoch in die Kinderklinik bestellt worden waren, sind therapiert und dürfen wieder nach Hause.

Die steirischen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sprachen sich für eine Verankerung der Impfung im Mutter-Kind-Pass aus. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein hat sich aber bereits am Mittwoch gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Expertin auf diesem Gebiet, hat sich ebenfalls gegeneine Impfpflicht, aber für verstärkte Information ausgesprochen. Auch Rendi-Wagner hat sich für eine verpflichtende Impfberatung im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ausgesprochen. "Wenn die Impfquote in der Bevölkerung hoch genug ist, schützen wir auch jene, die ohne Schutz sind, weil sie nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel Babys", sagte sie. Um den Zugang zu Impfungen zu erleichtern, solle es die Möglichkeit geben, dass sich die Menschen auch in der Apotheke impfen lassen. Das Impfen in Schulen solle ebenfalls forciert werden. Rendi-Wagner erinnerte an die Vorteile des elektronischen Impfpasses, der auch mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet sein soll, damit Auffrischungen nicht mehr vergessen werden können. Dieser virtuelle Impfpass wird ab 2020 in Wien, Niederösterreich und der Steiermark eingeführt.





Impfstatus kontrollieren

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres hat indes Patienten und Ärzte dazu aufgerufen, regelmäßig ihren Impfstatus zu kontrollieren und auftretende Impflücken umgehend zu schließen. Auch die Ärztekammer sieht in einer generellen Impfpflicht keine Lösung. Vielmehr sollten ärztliche Aufklärung und rationale Beratung im Vordergrund stehen. Szekeres kann sich aber vorstellen, Impfungen an die Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zu knüpfen. Für Menschen in den Gesundheitsberufen und für pädagogisches Personal "sollte ein aufrechter Impfstatuts eine Selbstverständlichkeit sein", sagte Szekeres.

Impfnachweis vor Schuleintritt

Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Ärztekammer, wünscht sich eine intensive Diskussion über den Nachweis eines aufrechten Impfschutzes bereits vor dem Eintritt in Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Universitäten. In angelsächsischen Ländern sei dies bereits Standard und gestalte sich sehr erfolgreich.

In der Wiener Stadtpolitik kann man sich derzeit keine Impfpflicht beziehungsweise Streichungen von Sozialleistungen bei nicht nachgewiesener Immunisierung vorstellen. "Ich halte nichts von Zwangs- und Strafsystemen", stellte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA klar. Stattdessen müsse man bei der Motivation ansetzen.

Italien halbierte Masern-Fälle

Italien, das noch 2017 mit 5402 Masern-Fällen - nach Frankreich und Griechenland - an der EU-Spitze lag, konnte durch die Einführung der Impfpflicht, die Zahl der Fälle bereits jetzt halbieren. Insgesamt wurden EU-weit von Dezember 2017 bis November 2018 immerhin 12.279 Masern-Erkrankungen, registriert. In Italien waren es "nur" noch 2548, wie das Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten berichtete.