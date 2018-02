Expansion im Habit

Zisterzienser aus dem Wienerwald bereiten derzeit in Neuzelle die Wiederbesiedlung des Klosters 200 Jahre nach der Schließung vor. Foto: Stift Heiligenkreuz Zisterzienser aus dem Wienerwald bereiten derzeit in Neuzelle die Wiederbesiedlung des Klosters 200 Jahre nach der Schließung vor. Foto: Stift Heiligenkreuz



Wien. Es muss nur noch eine adäquate Unterkunft gefunden und hergerichtet werden, dann kann in Neuzelle ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. In dem kleinen Ort an der deutsch-polnischen Grenze prüfen gerade vier Zisterzienser aus dem Stift Heiligenkreuz im Wienerwald eine dauerhafte Wiederbesiedelung des traditionsreichen Klosters gut 200 Jahre nach dessen Schließung durch den preußischen Staat. Einstweilen dient als Übergangslösung das örtliche Pfarrhaus, das allerdings auf Dauer zu klein wäre. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch hat den Zisterziensern das ehemalige Verwaltungsgebäude des Klosters angeboten. Dieses beherbergte bis 1993 ein Priesterseminar der ostdeutschen Bistümer, aktuell sind dort eine Musikschule und die Forstverwaltung untergebracht, die übersiedeln müssten.

Dass die Behörden den Mönchen aus Österreich entgegenkommen wollen, passt ins Bild. Die Zisterzienser wurden auch von der Bevölkerung freundlich aufgenommen und gehören inzwischen - vor allem durch ihr Engagement in der Gemeindeseelsorge und beim Religionsunterricht - bereits zum Ortsbild von Neuzelle, wie zu erfahren ist.





Neugründungen und Außenstellen in aller Welt

Auch wenn die Neugründung eines Klosters, noch dazu im Ausland, inzwischen Seltenheitswert hat, so hat eine Nachfrage beim Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich ergeben, dass "die Orden an sich unglaublich international sind; da geht es hin und her, das glaubt man kaum", so Medienbüroleiter Ferdinand Kaineder, der selbst vom Ergebnis seiner internen Recherchen dazu überrascht ist.

Nicht nur die Zisterzienser - deren Mitbruder Pater Johannes Paul Chavanne übrigens gerade als Olympia-Kaplan in Pyeongchang weilt - haben ein internationales Netzwerk. Auch die Steyler Missionsschwestern berichten etwa von einer Neugründung in Athen, an der eine Schwester aus Österreich beteiligt war. Und vorigen Herbst wurde eine Niederlassung der Steyler Missionare in der Pariser Vorstadt ausgeweitet.

Der Verein Solwodi (Solidarity with women in distress), eine Gruppe österreichischer Ordensfrauen, die sich für weibliche Opfer von Menschenhandel, sexueller Gewalt und Ausbeutung einsetzt, weitet sich unterdessen gerade nach Ungarn aus. "Das geht vorwiegend auf die Salvatorianerinnen zurück, ist aber ein gemeinsames Anliegen der Frauenorden in Österreich", berichtet Kaineder.

Ordensleute beteiligen sich auch an Europa-Dialog

Pater Josef Vösl von den Salesianern Don Boscos wiederum berichtet, dass "wir zwar keine Klöster haben und deshalb auch keine Töchterklöster gründen, aber vor etwa 25 Jahren in Ghana ein Salesianerwerk gegründet haben, das inzwischen schon ‚herangewachsen‘ ist und auch weitere Gründungen nach sich gezogen hat". Anfangs wurde das Werk auch finanziell unterstützt, "jetzt ist es schon selbständig geworden".