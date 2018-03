Die Osterreisewelle rollt am Samstag an

Wien. Mit dem Beginn der Osterferien in Österreich und auch in elf deutschen Bundesländern wird die erste Osterreisewelle am Samstag anrollen. Nicht zuletzt aufgrund des frühen Ostertermins und der guten Schneelage in den Skigebieten erwartet der Autofahrerclub ÖAMTC speziell auf den Zufahrten zu den Skizentren in Westösterreich sehr lebhaften Zustrom.

Zusätzlich sorgen einige Veranstaltungen wie das Fußball-Länderspiel in Klagenfurt, die Automesse in Salzburg und die Gartenmesse in Tulln für viel Verkehr am bevorstehenden Wochenende.





Deutsche fahren ab Gründonnerstag in den Urlaub

Da der Karfreitag in Deutschland ein Feiertag ist, werden viele Autofahrer aus Deutschland bereits in den Nachmittags- und Abendstunden des Gründonnerstags und auch noch Karfreitag in der Früh die Fahrt in den Osterurlaub oder auch in einen Heimaturlaub Richtung Osteuropa starten.

Dichten Kolonnenverkehr erwartet der ÖAMTC dabei auf der Strecke durch Ober- und Niederösterreich und das Burgenland Richtung Ungarn. Sollte hier ein Unfall passieren, kann es schnell zu Staus kommen. Auch in Westösterreich wird der Zustrom in die Skigebiete noch einmal lebhaft sein. Am Ostermontag erwartet der ÖAMTC die erste Rückreisewelle aus den Osterferien.

Die ÖBB werden rund um Ostern (von Freitag, 23. März bis Montag, 2. April 2018) 13 zusätzliche Züge einsetzen und rund 15.000 Sitzplätze mehr anbieten. Außerdem wird die Kapazität regulärer Züge auf der West-, Süd- und Tauernbahn durch den Einsatz weiterer Garnituren und Wagen erhöht. Die Bahn rät allen Reisenden, eine Sitzplatzreservierung vorzunehmen.

Die Arlbergbahnstrecke wird über Ostern für Erhaltungsmaßnahmen vom 31. März bis zum 2. April zwischen Ötztal und Bludenz gesperrt.