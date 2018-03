Knochenjob über den Wolken

Stewardess der Lufthansa in den 1990er Jahren, die den Passagieren der Ersten Klasse ein Frühstück serviert. © dpa/Wolfgang Fritz/Lufthansa/se Stewardess der Lufthansa in den 1990er Jahren, die den Passagieren der Ersten Klasse ein Frühstück serviert. © dpa/Wolfgang Fritz/Lufthansa/se



Wien. "Cabin crew, prepare for takeoff." Alle Passagiere sind angeschnallt, die Tische hochgeklappt, die Handys und Tablets ausgeschalten, das Handgepäck sicher verstaut. Das Flugzeug rollt Richtung Startbahn. Einige Minuten später, wenn die Flugreisehöhe erreicht ist, die Anschnallzeichen wieder erloschen sind, beginnt der Knochenjob für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Den Servierwagen durch den engen Gang schieben und Plastikbecher befüllen, während der Boden schwankt und sich ungeduldige Passagiere auf dem Weg zur Bordtoilette vorbeiquetschen wollen. Bei Turbulenzen Ruhe bewahren, gute Laune versprühen und immer die Fassung bewahren, auch wenn es so manchem Fluggast an Respekt mangelt. "Es gibt welche, die schnipsen die Flugbegleiter mit den Fingern herbei", sagt Johannes Schwarcz, seit 15 Jahren Flugbegleiter bei der AUA.





Ihn und seine internationalen Kolleginnen und Kollegen ärgern Ausdrücke wie "Saftschubse" oder "Luftkellner" gewaltig. Die Mitarbeiter in der Kabine seien in erster Linie für die Sicherheit der Passagiere zuständig, würden aber regelmäßig als Anlaufstelle für Beschwerden aller Art verstanden. Dazu kommen unregelmäßige Arbeitszeiten und ein Leben aus dem Koffer, denn oft bleiben in einer fremden Stadt nur ein paar Stunden bis zum Weiterflug. Bei Langstreckenflügen kommt zudem der Biorhythmus ordentlich durcheinander.

Durch die Welt jetten

Dennoch übt der Beruf noch immer eine hohe Faszination aus, vor allem auf junge Frauen. In schicker Uniform und Trolley durch die Hallen der schönsten Flughäfen der Welt stöckeln, rund um den Globus jetten, von überall tolle Souvenirs mitbringen, interessante Leute kennenlernen. Angesichts dieser Erwartungshaltung haben Fluggesellschaften kaum Probleme, fliegendes Personal zu rekrutieren. Niki Lauda etwa braucht für Laudamotion, die Nachfolge-Airline der Air-Berlin-Tochter Niki, noch 55 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bis Ende Juni. Es besteht kein Zweifel daran, dass er sie schnell findet.

Bei der AUA gibt es etwa 1000 Bewerbungen pro Jahr. "Das sind wesentlich mehr als früher", heißt es. Von den 1000 schaffen die Selektion etwa 350 bis 400.

Lauda will den Kabinenmitarbeitern ähnlich viel wie die AUA bezahlen. Die Lufthansa-Tochter entlohnt das Kabinenpersonal laut aktuellem Kollektivvertrag, der mit 1. August 2016 in Kraft getreten ist, mit einem Einstiegsgehalt von 21.000 Euro brutto im Jahr, inklusive Zulagen. Bei anderen Fluggesellschaften ist es teilweise noch weniger. Nach fünf Dienstjahren liegt das Bruttojahresgehalt bei der AUA zwischen 23.500 und 25.200 Euro, nach 15 Jahren bei etwa 30.500 und ab 25 Dienstjahren bei bis zu 36.400 Euro. Funktionszulagen und Taggelder bei Übernachtungen im Ausland fetten das Gehalt auf. Freiflüge und Flugvergünstigungen für Mitarbeiter und Familienangehörige gelten als besonderes "Zuckerl". Der Bordverkauf bringt Provisionen, die laut Schwarcz aber nicht mehr so üppig sind wie früher.