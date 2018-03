Gosau. Ein voll besetzter Reisebus ist Mittwochvormittag am Pass Gschütt im Bezirk Gmunden in Oberösterreich verunglückt. Das Rote Kreuz berichtete danach von 25 bis 30 Verletzten. Für die Einsatzkräfte gab es Großalarm.

Der Pass Gschütt in 694 Metern Seehöhe ist im Verlauf der B166 der Übergang von Gosau in Oberösterreich nach Rußbach im Bezirk Hallein im Tennengau in Salzburg.