"Ältere Diesel-Fahrzeuge machen mir Sorgen"

Wien. (red) Im Verkehr sieht Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) den "Hauptverursacher von CO 2 ". Mit 46 Prozent der Emissionen außerhalb des CO 2 -Handels sei dieser hierzulande der ausstoßstärkste Sektor. Wenig überraschend findet sich deshalb auch der Ausbau der E-Mobilität unter den zehn Klimastrategie-Maßnahmen der neuen Regierung. "Die älteren Diesel-Fahrzeuge machen mir Sorgen", erklärte Hofer am Dienstag in diesem Zusammenhang. Denn die würden "oft gefahren, weil man sich kein neues Auto leisten kann".

E-Mobilität biete jedenfalls viel Wachstumspotenzial in den Bereichen Fahrzeugproduktion, Ladeinfrastruktur und Produktionstechnologien, aber auch bei neuen Dienstleistungen und Mobilitätsservices. Durch den Ausbau der E-Mobilität könne die heimische Autobranche bis zu 34.000 Jobs und 3,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung bis 2030 generieren.





E-Mobilitätsservices forcierenDerzeit liege der Anteil strombetriebener Autos an den Pkw-Neuzulassungen bei 2,25 Prozent, im Pkw-Gesamtbestand seien es 0,39 Prozent. "Damit werden wir das Klima nicht retten, da braucht es größere Anstrengungen", erklärte Hofer. Geplant ist unter anderem, für die Förderung von Elektro-Fahrzeugen das Modell der Ko-Finanzierung mit der Autobranche weiter auszubauen. Laut Hofer wurden mit der staatlichen Kaufprämie bisher rund 8000 Elektro-Autos angeschafft. Geht es nach der Regierung, soll aber auch neuen E-Mobilitätsservices wie etwa E-Car-Sharing, E-Taxis oder E-Bikeverleihsystemen zum Durchbruch verholfen werden.

Erklärtes Ziel ist ein weitgehend CO 2 -neutraler Verkehrssektor bis zum Jahr 2050. "Im Straßenverkehr soll mittel- bis langfristig der Umstieg überwiegend auf Nullemissionsfahrzeuge auf Basis von erneuerbarer Energie sowie auf Niedrigstemissionsfahrzeuge erfolgen", heißt es im Entwurf zur Klimastrategie der Regierung. Dafür "sollen unter anderem Rahmenbedingungen geschaffen werden, die bis 2030 eine Schwerpunktverschiebung hin zu emissionsfreien Neuzulassungen von Fahrzeugen ermöglichen".

"Dass derzeit alle Zeiger in Richtung E-Mobilität weisen, ist unbestritten", sagte Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, in einer ersten Reaktion. "Dennoch kann heute noch niemand mit absoluter Sicherheit vorhersagen, wie sich die Mobilität bis 2030 entwickelt und welche Antriebstechnologie sich schlussendlich durchsetzen wird." Diese Einschätzung teilt auch Helmut Eichlseder, Professor an der TU Graz: Die Probleme rund um die E-Mobilität "sind noch nicht zu Ende gedacht". Nachsatz: "Das wird auch nicht so schnell sein."

Ausbau der ÖBB-StreckenAus Sicht der Autoimporteure enthält die Klimastrategie "erste gute und wichtige Ansätze". "Wir begrüßen die Absage an jegliche Art von Verboten, das Bekenntnis zur Elektromobilität und das gleichzeitige Bekenntnis zur Technologieoffenheit", so Kerle. "Unsere Empfehlung lautet klar, den E-Mobilitätsbonus über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern." Gerade in den kommenden Jahren werde eine Vielzahl an neuen E-Modellen auf den Markt kommen, "die aufgrund ihrer erhöhten Reichweiten durchaus alltagstauglich sind".

Enttäuscht zeigt sich indessen der ÖAMTC. Die gesamte Strategie im Wesentlichen auf die Eckpunkte Verkehr und Raumwärme aufzubauen, "lässt den nötigen Weitblick vermissen", kritisierte Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

"Großes Potenzial" für die Verlagerung von Kfz-Verkehr auf den schienengebundenen öffentlichen Verkehr - ebenfalls ein Thema bei der Strategie - sieht die Regierung derweil in Ballungsräumen. Zur Verdichtung des Nahverkehrs in und rund um Wien etwa ist ein Ausbau der ÖBB-Strecken geplant. Zudem sollen neue Nachtzugverbindungen Flugreisen ersetzen.