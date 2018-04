Mann stirbt, Kind überlebt

Die Einsatzkräfte beim Rettungseinsatz, nachdem ein 56-jähriger Mann und ein fünfjähriger Bub in einen rund 20 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt waren. Der Mann starb bei dem Sturz, während der Bub fast unverletzt überlebte. © APAweb/HFW Villach Die Einsatzkräfte beim Rettungseinsatz, nachdem ein 56-jähriger Mann und ein fünfjähriger Bub in einen rund 20 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt waren. Der Mann starb bei dem Sturz, während der Bub fast unverletzt überlebte. © APAweb/HFW Villach



Villach. Ein 56-jähriger Mann und ein fünfjähriger Bub sind am Montagabend in Villach in einen rund 20 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, starb der Mann, ein Sozialbetreuer, bei dem Sturz, während der Bub fast unverletzt überlebte.

Gegen 19 Uhr hatte eine 40-jährige Villacherin Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie sagte, dass ihr fünfjähriger Sohn und sein 56-jähriger Sozialbetreuer, die im Garten ihres Hauses gespielt hatten, plötzlich verschwunden seien. Polizei und Hundeführer beteiligten sich an der Suche, unterstützt wurden sie von einem Polizeihubschrauber.

Nach etwa drei Stunden entdeckten die Einsatzkräfte die beiden Vermissten in dem Brunnenschacht. Der Schacht liegt am Grundstück, das zu dem Haus gehört, war aber im Dickicht verwachsen.

Mann überlebte Sturz nicht

Laut Angaben der Hauptfeuerwache Villach wurde ein Feuerwehrmann in den rund einen Meter breiten Schacht hinabgelassen. Ihm gelang es, den Buben zu beruhigen und in ein Bergegeschirr zu schnallen. Rund 50 Feuerwehrleute und zehn Bergretter waren im Einsatz. Sie zogen den Feuerwehrmann mit dem Fünfjährigen nach oben, wo der Bub an die Rettung übergeben wurde. Danach wurde die Leiche des 56-Jährigen geborgen.

Der genaue Ablauf des Unglücks war vorerst unklar. Laut Polizei hat das Kriminalreferat die Ermittlungen übernommen. Der Schacht wurde von der Feuerwehr gesichert und verschlossen.