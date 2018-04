Demokratie am Altar

Wien. (maz/kath) Fast 20 Monate lang mussten die Tiroler Katholiken nach dem Wechsel von Manfred Scheuer nach Linz auf einen neuen Innsbrucker Diözesanbischof warten, bis der Papst Ende September 2017 den bisherigen Bischofsvikar Hermann Glettler dazu ernannte. Und in vielen Wiener Pfarren hat Erzbischof Christoph Schönborn im Zuge der laufenden Strukturreform samt Fusionen neue Pfarrer eingesetzt.

Derartiges ist der Evangelischen Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis) fremd. Da wird nämlich selbst die oberste Leitung (der Bischof) von den Gläubigen gewählt, und zwar das nächste Mal in knapp einem Jahr. Zunächst aber wählen die Lutheraner gerade eben in Wien und den anderen sechs Diözesen (Salzburg und Tirol bilden eine gemeinsame Diözese, und die evangelischen Pfarrgemeinden in Vorarlberg gehören zur Evangelischen Kirche H.B.) ihre Gemeindeleitungen. Die Wahlen der ehrenamtlichen Gemeindevertreterinnen und -vertreter fanden und finden an den April-Sonntagen statt.







Es ist die erste Stufe der Wahlen, die in der Evangelischen Kirche alle sechs Jahre stattfinden. In der Folge werden dann auch auf diözesaner und gesamtösterreichischer Ebene die Mitglieder der Entscheidungsgremien bestimmt. So wird in Wien auch das zweiköpfige Führungsteam neu gewählt. Dem bisherigen Superintendenten Hansjörg Lein, der in Pension geht, könnte erstmals eine Frau nachfolgen: Zur Wahl am 9. Juni stehen neben dem Pfarrer von Neubau/Fünfhaus, Hans-Jürgen Deml, und dem Wiener Gefängnisseelsorger Matthias Geist auch die drei Pfarrerinnen Marianne Fliegenschnee (Floridsdorf) Verena Groh (Donaustadt) und Daniela Schwimbersky (Ottakring). Sie alle habe sich übrigens nicht selbst beworben, sondern wurden von Pfarrgemeinden nominiert. Am 20. Oktober wird dann auch die Nachfolge der bisherigen Wiener Superintendentialkuratorin Inge Troch bestimmt, die als Ehrenamtliche gemeinsam mit Lein die Diözese leitet.

Zunächst sind aber eben die Gemeindewahlen dran. Je nach Größe der Pfarrgemeinde besteht eine Gemeindevertretung (quasi das "Pfarrparlament") aus 20 bis 40 Personen. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Pfarrfinanzen und grundsätzlichen Fragen des kirchlichen Lebens. Die Gemeindevertreter wählen aus ihrer Mitte einige Mitglieder ins Presbyterium, das geschäftsführende Organ, das die jeweilige Pfarre leitet und in dem neben dem Pfarrer oder der Pfarrerin auch noch weitere Amtsträgerinnen und Amtsträger sitzen.

Die Basis wählt Delegierte, die dann den Bischof wählen

Aus der Mitte des Presbyteriums wiederum werden einige Delegierte in die Superintendentialversammlung gewählt. Dieses Leitungsgremium auf diözesaner Ebene bestimmt unter anderem über die Kirchenfinanzen der Diözese und wählt auch den Superintendenten beziehungsweise die Superintendentin. Die neuen Superintendentialversammlungen in den sieben Diözesen der Evangelischen Kirche A.B. konstituieren sich dann im Herbst 2018. Sie wählen dann aus ihren Reihen Delegierte in die Synode A.B., das kirchliche Leitungsgremium auf gesamtösterreichischer Ebene.

Die Synode konstituiert sich dann im Dezember neu und wählt auf ihrer Frühjahrsversammlung 2019 den Nachfolger von Bischof Michael Bünker. Die Amtsübergabe ist für 1. September 2019 angesetzt. Bünker ist übrigens erst der fünfte Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich (das Amt wurde erst 1949 eingeführt).

In Österreich wird E-Voting vorerst nur diskutiert

Wahlberechtigt sind bei den Wahlen auf Pfarrgemeindeebene alle Kirchenmitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr beziehungsweise Konfirmierte ab 14 Jahren. Gewählt werden kann persönlich vor Ort oder per Briefwahl. Diskutiert wurde auch E-Voting. Gute Erfahrungen damit hat man bereits in Deutschland gemacht: Dort konnten schon im Jahr 2013 die gut 800.000 Wahlberechtigten der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ihre Stimmen auch via Internet abgeben.

Laut Frank Liese, dem Projektleiter der Online-Wahl, nutzten damals gut 10 Prozent aller Wahlberechtigten diese Möglichkeit: "Die gesamte Landeskirche ist sehr zufrieden. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen, und zwar nicht nur von jungen Leuten. Ich weiß zum Beispiel, dass der komplette Senioren-Computerklub einer Gemeinde online gewählt hat." Auch die Bilanz des Projektleiters der Kirchenvorstandswahl, Eckhard Käßmann, fiel positiv aus: "Erfreulich viele Wähler haben die Online-Stimmabgabe genutzt. Die Wahlbeteiligung wurde gesteigert, und der Datenschutz war jederzeit gewährleistet."

In Österreich hat man sich heuer letztlich gegen E-Voting entschieden. Zu viele kirchenrechtliche Bestimmungen hätten dafür geändert werden müssen, heißt es aus der Evangelischen Kirche. Möglicherweise kommt es ja dann in sechs Jahren zum Einsatz.