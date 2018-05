Eine Blitznacht wie im Hochsommer

Wien. Heftige Gewitter in der Nacht auf Donnerstag haben im Osten Österreichs ungewöhnliche Mengen an Regen und Blitzen gebracht. Innerhalb weniger Stunden regnete es fast so viel wie in einem durchschnittlichen gesamten Mai. In Niederösterreich und Wien hat es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in den vergangenen fünf Jahren kaum Tage mit so vielen Blitzen gegeben.

Bei der Messstation Langenlebarn in Niederösterreich wurden in nur wenigen Stunden 64 Millimeter Regen registriert. In einem durchschnittlichen Mai regnet es hier im gesamten Monat 76 Millimeter. In Klausen-Leopoldsdorf (NÖ) wurden vergangene Nacht 60 Millimeter Regen gemessen. Im Mittel sind es hier im gesamten Mai 113 Millimeter. In Wien-Mariabrunn fielen 56 Millimeter Regen, im Mittel sind es hier im gesamten Mai 86 Millimeter. In Gutenstein brachten die Gewitter vergangene Nacht 59 Millimeter Regen, im Mittel regnet es hier im gesamten Mai 118 Millimeter.

Zweithöchste Zahl an Blitzeinschlägen

18.824 Blitze über Österreich (Wolke-Wolke- und Wolke-Erde-Blitze) registrierte das österreichische Blitzortungssystem Aldis, fast alle in der Osthälfte des Landes. 6.212 Mal schlug dabei ein Blitz im Boden ein (Wolke-Erde-Blitz). Das Jahr 2018 weist somit mit 9.840 die zweithöchste Zahl an Blitzeinschlägen in Österreich für den Zeitraum von 1. Jänner bis 2. Mai auf. In der Messgeschichte von Aldis seit 1992 gab es in diesem Zeitraum nur im Jahr 2000 mit 14.693 mehr Blitzeinschläge. Im Jahr 2014 waren es knapp weniger als heuer (9.340).

Betrachtet man die Blitzeinschläge (Wolke-Erde-Blitze) für die einzelnen Bundesländer, bestätigt sich, dass es vor allem in Niederösterreich und Wien eine ungewöhnliche Blitznacht war: In den vergangenen fünf Jahren gab es hier selbst im Hochsommer kaum einen Tag mit so vielen Blitzen. In Niederösterreich schlug in der vergangenen Nacht 4.528 Mal der Blitz ein. Diese extrem hohe Zahl innerhalb von 24 Stunden wurde in den vergangenen fünf Jahren nur 2014 (5.090 Einschläge an einem Tag) übertroffen. In Wien registrierte Aldis 446 Blitzeinschläge. Das ist mit Abstand der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. Die beiden höchsten Tageswerte in den letzten fünf Jahren waren in Wien 125 Blitzeinschläge im Jahr 2017 und 131 Blitzeinschläge im Jahr 2014.

Ungewöhnlich warme und feuchte Atmosphäre

Derart kräftige Gewitter entstehen, wenn die Atmosphäre sehr warm und feucht ist, informierte die ZAMG. Die Temperaturen sind derzeit sommerlich und liegen um fünf bis zehn Grad über den für Anfang Mai typischen Werten. Zudem steuert ein Tief über Italien feuchte Luft nach Österreich. Zusammen mit der Sonneneinstrahlung entstehen dann in dieser schwülen Luftmischung hochreichende Quellwolken und Gewitter.

Tornado ohne Bodenkontakt

Ein Tornado, der sich laut Medienberichten in der Nähe Wiens gebildet haben soll, wurde auch zufällig von Georg Pistotnik, Meteorologe und Tornado-Experte bei der ZAMG, beobachtet. "Von der Struktur her sah es aus wie ein Tornado, das müsste im Bereich Wilhelminenberg/Hernals gewesen sein. Ungewöhnlich ist allerdings, dass es danach keinerlei Schadensmeldungen gegeben hat. Es könnte sich somit um einen Tornado gehandelt haben, der keinen Bodenkontakt hatte", erklärte Pistotnik.

Am Donnerstag können sich vor allem in der gesamten Osthälfte Österreichs noch Gewitter bilden, am Freitag besonders im Süden Österreichs. Am Wochenende beruhigt sich die Wetterlage und Gewitter gibt es höchstens vereinzelt.