Radfahrer durch Überholmanöver schwer verletzt

Ein 59-jähriger Radfahrer hat am Mittwochnachmittag bei einem Überholmanöver in Bischofshofen im Pongau, an dem ein Lkw beteiligt war, eine schwere Kopfverletzung davongetragen. Ob das Schwerfahrzeug ihn überholt oder er versucht hat, rechts vorbei zu fahren, ist laut Polizei noch ungeklärt. Jedenfalls kam er zu Sturz und schlug mit dem ungeschützten Kopf am Randstein auf.

Der Notarzthubschrauber flog den Verletzten in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach. Ein Alkotest beim Lkw-Lenker verlief negativ.