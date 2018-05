Staatsanwalt: 18-Jähriger plante "Amoklauf"

Ein 18-Jähriger verletzte am Mittwoch einen 19-Jährigen durch einen Schuss aus einer Schrotflinte vor dem Schulzentrum in Mistelbach.

Mistelbach/Korneuburg. Ein 18-Jähriger, der am Mittwochnachmittag vor einem Schulzentrum in Mistelbach einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen haben soll, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Massaker beabsichtigt: "Er hat es vor der Polizei gestanden, dass er einen Amoklauf geplant hat", sagte Friedrich Köhl, der Sprecher der Anklagebehörde.

Wegen Versagens der Waffe aufgrund einer Hemmung habe der 18-Jährige die Flinte weggeworfen und sei davongelaufen, sagte Köhl. Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Erwachsenen wegen versuchten Mordes.

Der mutmaßliche Schütze war am Mittwochabend festgenommen worden und wurde laut Polizei am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. "Die Staatsanwaltschaft wird heute die Verhängung der U-Haft beantragen", teilte Köhl mit.

NÖ Polizei: Auswertung von IT-Medien und Erhebungen im Umfeld

Während die Einvernahmen demnächst

abgeschlossen werden, werden die Ermittlungen "noch längere Zeit in

Anspruch nehmen", sagte Raimund Schwaigerlehner von der

Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Neben Erhebungen im

Umfeld des 18-Jährigen müssten auch IT-Medien ausgewertet werden, was

mehrere Wochen dauern könnte, teilte Schwaigerlehner mit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kannten sich der 18-Jährige und das

Opfer nicht, es gab den Angaben zufolge auch keine Beziehung zwischen

dem mutmaßlichen Schützen und der Schule. Ein rassistischer bzw.

extremistischer Hintergrund könne nach derzeitigem Ermittlungsstand

ausgeschlossen werden.

Die Existenz eines Briefes, in dem

der ehemalige Schüler einer Bildungseinrichtung des Zentrums in

Mistelbach laut "Kurier" angekündigt haben soll, dass er sich an zwei

Burschen rächen wollte, wurde weder von Polizei noch Staatsanwaltschaft

Korneuburg bestätigt.

Der Beschuldigte aus dem Bezirk Mistelbach hatte laut Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich die Schrotflinte samt Munition Tage zuvor in einem Waffengeschäft gekauft, die Waffe der Kategorie D war auf ihn registriert. Es handle sich um eine Baikal-Flinte.

Tathergang

Zum Tathergang teilte die Polizei mit, der 18-Jährige sei am Mittwoch gegen 13.45 Uhr vor einem Schulzentrum in Mistelbach auf den um ein Jahr Älteren zugegangen und habe "ohne Vorwarnung" einen Schuss abgegeben. Danach sei er geflüchtet und habe die Schrotflinte und Teile seiner Bekleidung in der Nähe des Tatortes zurückgelassen. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt.

"Ich war auf dem Weg zum Bus, da habe ich einen Knall gehört. Ich habe

sofort geblutet", wurde das in Mistelbach angeschossene Opfer vom

"Kurier" zitiert. "Anfangs dachte ich, es hat der Blitz eingeschlagen.

Dann habe ich die Kugel in der Wange gespürt", sagte der Schüler, der

von mehreren Schrotkugeln getroffen wurde, laut dem Bericht. Der

19-Jährige habe um Hilfe gerufen und sei zurück zum Eingang gerannt, wo

ihm zwei Kollegen zu Hilfe kamen sowie Rettung und Polizei alarmierten.

Der Verletzte wurde ins Spital gebracht.

Die Ermittler zeigten

ihm dem Bericht zufolge auch ein Bild des Verdächtigen, er habe ihn aber

nicht erkannt: "Ich habe niemanden gesehen", so der 19-Jährige, der

meinte: "Ich war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort."

Derzeit befinde er sich auf dem Weg der Besserung: "Mir geht es jetzt

ganz gut."

Festnahme in Floridsdorf

Eine Alarmfahndung nach dem Verdächtigen blieb erfolglos. Der 18-Jährige stellte sich am Mittwoch gegen 20.45 Uhr bei einer Polizeiinspektion in Wien-Floridsdorf. Bei der Festnahme standen Kräfte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, des Einsatzkommandos Cobra und der Landespolizeidirektion Wien im Einsatz. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine Gaspistole gefunden.