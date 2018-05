Jäger spannt Draht gegen Radfahrer über Waldweg

Neukirchen an der Enknach. Weil er sich durch Mountainbiker und Mopedfahrer in der Ausübung seiner weidmännischen Tätigkeit gestört gefühlt hat, hat ein 47-jähriger Jäger in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) einen Draht über einen Waldweg gespannt. Eine Radfahrerin hatte die Falle am 8. Mai entdeckt und Anzeige erstattet. Mittlerweile wurde der Verursacher ausgeforscht, wie die Polizei mitteilte.

Der etwa einen Millimeter dicke und vier Meter lange Draht war in 1,70 Metern Höhe zwischen zwei Bäumen gespannt. Eine 36-jährige Radfahrerin wäre beinahe dagegengefahren und informierte die Polizei Schwand. Diese stellte fest, dass sich die Verknotung auch bei einem etwaigen Anprall nicht gelöst hätte. Der Verdacht fiel rasch auf den Jäger. Er gab an, er habe sich durch Radfahrer und Mopedfahrer in seiner Jagdausübung gestört gefühlt und deren Treiben Einhalt gebieten wollen.