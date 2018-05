Österreich kann biologisch ernährt werden

ABD0041_20170607 - ARCHIV - Rohe HŠhnchen liegen am 12.01.2012 in Berlin auf einem Tisch. Rohes GeflŸgel ist in der KŸche eine Quelle fŸr Infektionen, wenn nicht hygienisch damit umgegangen wird. In Deutschland sind Campylobacter-Bakterien auf dem Vormarsch, die auf der Haut von GeflŸgel zu finden sein kšnnen. Die Erreger lšsen Erbrechen und Durchfall aus. (zu dpa ÇKrank durch Lebensmittel: Weniger Salmonellen, mehr CampylobacterÈ vom 7.6.2017)

© dpa-Zentralbild/Britta Pedersen