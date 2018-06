Das sind unsere Sieger

© Moritz Ziegler © Moritz Ziegler



Die diesjährige Future Challenge zum Thema "Leben 2030" ist am gestrigen Dienstag, dem 5. Juni, feierlich zu Ende gegangen.

Die vier siegreichen Teams nahmen ihre Awards bei der Gala im Naturhistorischen Museum in Wien aus den Händen von Peter Gönitzer, Geschäftsführer von Wien Energie, und von Wolfgang Riedler, Geschäftsführer der "Wiener Zeitung", sowie von Walter Hämmerle, Chefredakteur der "Wiener Zeitung", entgegen. Bildungsminister Heinz Faßmann stimmte in einer Keynote auf den Abend ein, der von Mona Müller, w24, moderiert wurde.





Der "Gold Award" der Future Challenge ging an das Projektteam der HTL Donaustadt für ihr Video "Leben 2030". Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien, bafep21, holte mit "From the Basics to the Future" den "Silver Award". Die Klasse 2BHIT der HTL Villach konnte mit dem Animationsfilm "Die Welt in 2030" überzeugen und erhielt den "Bronze Award". Der "Special Award" der "Wiener Zeitung" ging an die HLWM Annahof in Salzburg für den Film "Our Choice".



© Moritz Ziegler © Moritz Ziegler



In vielen Filmen der Future Challenge, auch bei den vier siegreichen Arbeiten, geht es um Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimawandel. Herausforderungen, die auch für den Sponsor der Future Challenge von großer Wichtigkeit sind: "Wir freuen uns zu sehen, dass die Jugendlichen in Bezug auf die Umwelt ein ausgeprägtes Problembewusstsein haben", sagte daher Gönitzer. "Es bestätigt unsere Strategien von Wien Energie, auf Innovation und die Nutzung erneuerbarer Energie zu setzen. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen schaffen." Wien Energie ist der Partner der "Wiener Zeitung" bei der Future Challenge "Leben 2030".

Der Geschäftsführer der "Wiener Zeitung", Wolfgang Riedler, zeigte sich ebenfalls von der Qualität der Arbeiten beeindruckt und bedankte sich bei den Schülern für das große Engagement und die kritischen Impulse.

Ein Voting, zwei Jurys

Der Weg zum Award war lang für die drei letztlich siegreichen Projekte: Die Gold, Silver und Bronze Awards haben ein öffentliches Voting auf dem Videoportal "YouTube" und eine Jury-Entscheidung hinter sich. Dieser Expertenjury gehörten neben der Bildungspsychologin Christiane Spiel der Spartenbildungsbeauftragte und Innungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler der Wirtschaftskammer Wien, Alexander Eppler, die Regisseurin und Produzentin Nina Kusturica und der Filmemacher Paul Poet an.