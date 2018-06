Der europäische Ernstfall

Eisenerz. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 nach Richter erschüttert Eisenerz in der Steiermark. Ein Drittel der Gebäude ist zerstört, mehrere Menschen sind verschüttet. Die lokalen Behörden sind überfordert und rufen Brüssel um Hilfe an. Mit diesem Szenario im fiktiven Staat Modulistan will Europa seine Einsatzbereitschaft im Fall von Naturkatastrophen testen und sich auf den Ernstfall vorbereiten.



Ein Zelt am Gelände einer Bundesheer-Kaserne dient als Informationszentrum für die eintreffenden Helfer aus fünf EU-Mitgliedstaaten. "Das ‚Reception & Departure Centre‘ wird vom ersten ankommenden Rettungsteam errichtet", erklärt David Dickson, britischer Katastrophenschutzexperte für die EU. In diesem Fall war die griechische Feuerwehr zuerst am Unglücksort, sie ist von den lokalen Behörden über die Lage in Modulistan unterrichtet worden und informiert nun alle nachkommenden Teams. Stunde um Stunde erreichen immer mehr Retter die fiktive Grenzstation nahe des Epizentrums Eisenerz. Die Rumänen verantworten die technische Infrastruktur, die Franzosen fliegen Infrarot-Aufklärungsdrohnen, slowenische Höhlenretter und ein litauisches Bergungsteam warten auf ihren Einsatzbefehl.

Sie sind Teil eines ehrenamtlichen Pools an europäischen Rettungsmannschaften: 95 Such- und Rettungsstaffeln, Feuerwehren, medizinische Notfallteams und Expertengruppen für Infrastruktur, Wasseraufbereitung und Strahlenschutz stehen seit 2014 auf Abruf bereit. Am EU-Verfahren für den Katastrophenschutz beteiligen sich alle 28 EU-Mitgliedstaaten, außerdem Island, Montenegro und Norwegen, Serbien, Mazedonien und die Türkei. Im Krisenfall kann ein Staat um Unterstützung ansuchen, andere Länder bieten an, ihre Einsatzkräfte zu schicken. In Eisenerz fand die zweite von vier Übungen dieses Jahr statt. Im März hatte der EU-Katastrophenschutz die Hilfe nach einem Erdbeben mit Chemieunfällen in Montana, Bulgarien, simuliert. Während die Helfer Verletzte bergen und Notunterkünfte aufbauen, sollen unabhängige Beobachter überprüfen: Sind die Einsätze erfolgreich, klappt die Informationsweitergabe auf Englisch? Das Ziel: verschiedene nationale Einsatzkräfte besser zu koordinieren und damit effizienter zu helfen.

Mehr als 250 Anfragen auf Unterstützung

Das EU-Katastrophenschutzverfahren ist eines der konkretesten Zeichen europäischer Solidarität. Es kam bei Waldbränden in Portugal zum Tragen, aber auch während der Flüchtlingsversorgungskrise. Europäische Rettungsteams helfen auch außerhalb des Kontinents, beispielsweise bei der Ebolafieber-Epidemie 2014 in Westafrika oder nach dem Erdbeben in Nepal 2015. Als ab Herbst vergangenen Jahres Hunderttausende Angehörige der Rohingya-Volksgruppe vor der burmesischen Armee nach Bangladesch flohen, sandte die EU Teams, um die humanitäre Hilfe vor Ort zu koordinieren. Mehr als 250 Anfragen auf Unterstützung gab es seit der Gründung des Zivilschutz-Mechanismus 2001.