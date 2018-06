Gala: Peter Gönitzer, Wolfgang Riedler, Mona Müller. © Simon Rainsborough Gala: Peter Gönitzer, Wolfgang Riedler, Mona Müller. © Simon Rainsborough



Gekicher, mehrere Standortwechsel, der Versuch, entspannt zu lächeln: Das große Abschlussfoto mit dem Bildungsminister war eine letzte Geduldsprobe für die jugendlichen Gewinner, bevor sie ihre Awards entgegennehmen konnten.

Die Future Challenge von Wien Energie und "Wiener Zeitung" zum Thema "Leben 2030" ging am 5. Juni festlich und stimmungsvoll zu Ende. Moderatorin Mona Müller vom Fernsehsender "w24" führte durch einen spannenden und nachdenklich machenden Abend im Naturhistorischen Museum in Wien. Bildungsminister Heinz Faßmann hielt vor der feierlichen Preisverleihung vor dem zahlreichen, meist jugendlichen Publikum eine persönliche Keynote und zeigte sich beeindruckt vom kreativen Schaffen der Schüler.





Überzeugende Filmbeiträge

Die diesjährige Future Challenge ist bereits die zweite der "Wiener Zeitung": Im Schuljahr 2016/17 fand der Videowettbewerb für Schüler höherer Schulen zum ersten Mal statt; damals zum Thema Flucht.

"Wiener Zeitung"-Chefredakteur Walter Hämmerle, der im Anschluss an die Preisverleihung durch die Podiumsdiskussion führte, befand die Arbeiten dieses Jahres für "schlicht und einfach Oscar-würdig". Auch wenn es wohl nicht immer für einen Oscar gereicht hätte: Die Entscheidung für den Special Award der Redaktion sei der Redaktionsjury "sehr schwer" gefallen, weil alle 61 zur Future Challenge eingereichten Videos technisch und inhaltlich überzeugten.



Publikum: Preisträger, Jury und Bildungsminister. © Simon Rainsborough Publikum: Preisträger, Jury und Bildungsminister. © Simon Rainsborough



Der Expertenjury, bestehend aus Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter der Wirtschaftkammer Wien, Regisseurin Nina Kusturica, Regisseur Paul Poet und Bildungspsychologin Christiane Spiel, ging es ähnlich. Zwar hatte diese Jury "nur" aus jenen zehn Videos zu wählen, die nach einem öffentlichen Voting auf der Videoplattform YouTube die meisten

Likes bekommen hatten, aber auch das sei "nicht leicht" gewesen.

"Zu viel Zeit online"

In diesem Jahr ging es um ein Zukunftsthema: Leben 2030. Wien Energie und "Wiener Zeitung" wollten heuer wissen, mit welchen Erwartungen junge Menschen in die nahe Zukunft blicken. Freut sich diese Generation auf ihr Leben in zwölf Jahren? Welche technologischen oder sozialen Entwicklungen sind für junge Menschen relevant? Was sind ihre Forderungen an die Politik?



Gespräch: Nina Kusturica, Christiane Spiel, Schülerinnen. © Simon Rainsborough Gespräch: Nina Kusturica, Christiane Spiel, Schülerinnen. © Simon Rainsborough



Die filmischen Antworten waren nicht ganz einfach zu verdauen: In den meisten der 61 eingereichten Arbeiten wird die Zukunft in den dunkelsten Farben geschildert. Die 14- bis 19-jährigen Schüler halten es für möglich, dass Natur, Gemeinschaft und menschliche Kreativität vollständig verschwinden. Speziell Digitalisierung, Umweltzerstörung und Urbanisierung werden als Probleme gesehen.