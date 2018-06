Bezirk Neunkirchen in NÖ ist Katastrophengebiet

Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich gingen am Dienstagnachmittag neuerlich Unwetter nieder. © APAweb, EINSATZDOKU.AT Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich gingen am Dienstagnachmittag neuerlich Unwetter nieder. © APAweb, EINSATZDOKU.AT



Neunkirchen. Die schweren Unwetter haben in der Steiermark ein Todesopfer gefordert. In Stadtpark in Graz starb ein Mann durch einen umgestürzten Baum.

In südlichen Niederösterreich wiederum musste der Bezirk Neunkirchen zum Katastrophengebiet erklärt werden. Mehre Orte seien nur über Unwege erreichbar, teilte das Rote Kreuz mit. Ortschaften seien teilweise auch abgeschnitten. Die Lage dürfte sich im Laufe der Nacht weiter zuspitzen, hieß es weiter. Das Unwetter brachte Starkregen, Sturm und Hagel mit sich, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Zu den besonders stark betroffenen Gemeinden zählten Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel, Gloggnitz sowie Puchberg am Schneeberg. Der Bezirksführungsstab ist seit 14.30 Uhr im Einsatz. Um überflutete und vermurte Straßen frei zu räumen, wurden auch die Straßenmeistereien des Bezirkes alarmiert. Aufzuarbeiten waren zudem Schadstellen wie Überflutungen von Gebäuden und Verklausungen von Bächen.

In der Gemeinde Enzenreith wurde eine Brücke über den Syhrnbach weggerissen. Mehrere Bundes- und Landesstraßen mussten gesperrt werden. Vermehrte Unwettereinsätze gab es im Laufe des Nachmittags auch im Bezirk Wiener Neustadt.

Weltuntergangsstimmung

Im Wechselgebiet, im Feistritztal und in der Buckligen Welt habe teils Weltuntergangsstimmung geherrscht. So zumindest beschreibt Feuerwehrsprecher Franz Resperger die Lage im südlichen Niederösterreich. Er berichtete ferner von Rettungsaktionen aus bis zu hüfthoch überfluteten Häusern. Gerettet werden mussten dem Sprecher zufolge vor allem gehbehinderte Menschen. Kleine Bäche seien zu reißenden Flüssen geworden, sagte Resperger. In einer Mure sei ein Rettungswagen mit einem Notfallpatienten stecken geblieben. Die Helfer mussten das Fahrzeug befreien. Die Aufräumarbeiten in den vom Unwetter getroffenen Gemeinden werden laut dem Feuerwehrsprecher jedenfalls bis Mittwoch dauern.