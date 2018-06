Der Wolf ist zurück

Ein Wolf in Forest Lake im US-Bundesstaat Minnesota. Auch hierzulande breiten sich Wölfe wieder stärker aus. © APAweb / AP, Dawn Villella Ein Wolf in Forest Lake im US-Bundesstaat Minnesota. Auch hierzulande breiten sich Wölfe wieder stärker aus. © APAweb / AP, Dawn Villella



Wien/St. Pölten. "Hat der Wolf bei uns in Niederösterreich Platz?" Mit dieser Frage haben sich die Grünen Niederösterreich angesichts der Zuwanderung des in der EU geschützten Wildtiers beschäftigt. Landessprecherin Helga Krismer sprach sich bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien klar für den Artenschutz, verbunden mit Schutzmaßnahmen für Nutztierherden und Abgeltungen für geschädigte Bauern, aus.

Die Probleme würden nicht weggeleugnet, und "die Bauern dürfen nicht überbleiben", betonte Krismer. Zur Gefährlichkeit für Touristen meinte sie, das Risiko, auf einen Wolf zu treffen, sei natürlich vorhanden, aber sehr gering.

Seit zehn Jahren breiten sich Wölfe in Österreich wieder stärker aus

Seit 30 Jahren breiten sich Wölfe wieder in Europa aus, in Österreich verstärkt erst seit etwa zehn Jahren. Christian Pichler, Wolfsexperte des WWF Österreich, sprach von einer Herausforderung für die Gesellschaft und insbesondere für die Weidebauern. Er plädierte dafür, statt Panikmache und "populistischer Reden" die Rückkehr des Wolfs möglichst konfliktfrei zu gestalten. Er verwies auf das von der Umweltschutzorganisation erarbeitete Aktionsprogramm: Gefordert werden mehr Geld für Herdenschutzmaßnahmen und Entschädigungen für gerissene Tiere, mehr Forschung und Wolfsmonitoring sowie eine bessere Zusammenarbeit der Bundesländer - zumal der herumwandernde Wolf keine Grenzen kennt.

"Natürlich" hätten die Bauern keine Freude mit der Wiederansiedlung des Wildtiers, beschrieb Daniel Heindl von der NÖ Landwirtschaftskammer (LK) die Auswirkungen auf die bisher gepflogene Haltung von Schafen, aber auch Rindern und Geflügel im Freiland. Vom Trend her verzeichne etwa Frankreich oder Sachsen (Deutschland) bereits Rückgänge bei den Zahlen der Tiere in den Weidegebieten. Das Land Niederösterreich habe zum Wolfsmonitoring bei der LK NÖ eine Meldestelle eingerichtet, die vor allem Jäger nutzen. Auch wurde bereits eine Entschädigungstabelle für Tierrisse erstellt.

Ohne Schutzmaßnahmen - Zäune, Hirten, Herdenschutzhunde - werde es in Zukunft nicht gehen, wenngleich es keine 08/15-Lösung gebe, sondern auf den jeweiligen Betrieb zugeschnitten werden müsse, betonte Max Rossberg von der European Wilderness Society Austria. Nach seinen Worten sei Österreich mit seinem reichen Wildbestand ein "Schlaraffenland" für den Wolf und zugleich aufgrund der geografischen Lage eine Schnittstelle für die Genmischung der Populationen aus allen Himmelsrichtungen. Das Rudel im Waldviertel bestehe aus deutsch-polnischen Wölfen, die sich im weitgehend unberührten Gebiet des Truppenübungsplatzes Allentsteig vornehmlich von Wild ernähren. Das Bundesheer sei hier Artenschutzpartner, sagte Krismer.

Köstinger für Neuorganisation des Wolfsmanagements

Unterdessen hat Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag im Rahmen der Landesagrarreferentenkonferenz in Stegersbach im Burgenland ihre Pläne für den Umgang mit Wölfen vorgestellt und den zuständigen Landesräten die Einrichtung eines "Österreichzentrums" vorgeschlagen. Dort solle das Management für die "großen Beutegreifer" künftig gemeinsam durchgeführt werden.

"Unter anderem ist es sehr wichtig, dass die Entschädigung für Wolfsrisse künftig rascher und unbürokratisch abgewickelt werden kann", so Köstinger. "Das wollen wir durch die Umkehr der Beweislast erreichen. Wenn sich herausstelle, dass das Tier nicht von einem Wolf gerissen wurde, muss die Entschädigung nachträglich refundiert werden."

"Die Herausforderungen, die in Österreich lebende Wölfe mit sich bringen, sind vor allem für die Bauern groß", stellte Köstinger in einem Statement fest. Aus ihrer Sicht ist es sinnvoll, dass dieses Thema in Zusammenarbeit und Einvernehmen mit den Bundesländern neu zu strukturieren und aufzusetzen. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus wird dafür die notwendigen Räumlichkeiten am Standort der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in der Steiermark (Bezirk Liezen) zur Verfügung stellen. "Ebenso werden wir personelle und Expertenunterstützung bei Projekten in diesem Rahmen bereitstellen", so Köstinger weiter.

Die Ministerin plädierte für eine Überführung der bisherigen Arbeitsbereiche in eine klare Struktur und entsprechender Organisationsform (z.B. Verein) samt gesicherter Finanzierung. Länder und der Bund sollen diese Struktur schaffen, Aufgaben festlegen und die Finanzierung sicherstellen.

Im "Österreichzentrum" soll unter anderem die Ausarbeitung von Vorschlägen zu Herdenschutzmaßnahmen und einer für Österreich einheitlichen Entschädigungsregelung erfolgen, nachdem derzeit in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen bestehen. Die Unterstützung des Monitorings der großen Beutegreifer durch Datenmanagement, Datenaufbereitung und Dokumentation soll ebenfalls in dem Zentrum erfolgen.

Zur Umsetzung soll eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern unter der Leitung eines Bundeslandes eingerichtet werden, die alle organisatorischen Details klärt, damit die Gründung des Österreichzentrums umgehend beginnen könne. "Es wäre wichtig, dass nun alle Bundesländer dieser Vorgangsweise zustimmen und sich an diesem Projekt beteiligen", so Köstinger. In der Konferenz der Landesagrarreferenten gab es heute schon weitgehende Zustimmung, schrieb das Ministerium.

Köstinger warnte zudem vor einer Verharmlosung des Problems: "Die Wölfe verursachen relevante Schäden und werden zur Gefahr, nicht nur für die Herden von Almbauern, sondern auch für Bauernhöfe in Siedlungsräumen, für den ländlichen Regionen und den Tourismus, den es in diesen Gebieten gibt. Wölfe sind Raubtiere, das soll man nie vergessen."