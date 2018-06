Eintauchen ins Mittelalter

Am Ende gewinnt die Frau (so vorhanden) das Turnier - oder zumindest ist der Sieger so galant, der Dame den Vortritt zu lassen. So ist es Usus bei Ritterspielen, die das Prinzip der Minne auch im 21. Jahrhundert hochhalten. Ansonsten gilt: Je wilder die Kämpfer in ihren metallenen Rüstungen, desto größer die Gaudi im Publikum. Zu bestaunen sind die tapferen Recken zum Beispiel dieses Wochenende in Wolkersdorf im Weinviertel, wo das Forum Antiquum eines von mehreren Ritterturnieren abhält. Jeweils am Nachmittag gibt es mehrmals Schaukämpfe zu Fuß und zu Pferd. Da klirren die Schwerter, brechen die Lanzen und fallen die Kämpfer in den Sand. Rundherum gibt es natürlich auch ein passendes kulinarisches Rahmenprogramm und verschiedene Aktivitäten für die Kinder (bis 15 Jahre gratis).

Information Ausgewählte Mittelalterfeste



16./17. Juni 2018:

Ritterturnier zu Pferde Wolkersdorf



22.-24. Juni 2018:

Keltenfestival Schwarzenbach



23./24. Juni 2018:

Mittelalterfest Schloss Sighartstein



23./24. Juni 2018:

Ritterfest Burg Oberkapfenberg



7./8. Juli 2018:

Mittelalterfest Heeresgeschichliches Museum Wien



14./15. Juli 2018:

Ritterfest Burg Hochosterwitz



20.-22. Juli 2018:

Burgfest Kaprun



4./5. August 2018:

Historisches Schlossfest Schloss Ruegers



11./12. August 2018:

Mittelalterfest Leiben



11./12. August 2018:

Mittelalterfest Wiener Neudorf



18./19. August 2018:

Mittelalterliches Treiben auf Burg Reichenau



25./26. August 2018:

Sturm auf die Burg Ritterturnier zu Pferde Burg Clam



14./16. September 2018:

Ritterfest Schloss Neugebäude Wien



22./23. und 29./30. September 2018:

Ritterturnier zu Pferde Laxenburg