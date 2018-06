Serienunfall auf Wiener Südost-Tangente

Ein Auffahrunfall mit fatalen Folgen legte am Samstag die Südosttangente lahm. © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE Ein Auffahrunfall mit fatalen Folgen legte am Samstag die Südosttangente lahm. © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE



Wien. Ein folgenschwerer Serienunfall legte Samstag am späten Vormittag die Wiener Südost-Tangente in Richtung Süden im Umfeld der Abfahrt zum Gürtel weitgehend lahm. Beteiligt waren sieben Fahrzeuge. Von sechs Verletzten kamen fünf ins Spital.

Die Meldungen über den Unfall waren bei den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettung nach 10.00 Uhr eingegangen. Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Verletzten im Alter zwischen acht und 60 Jahren am Unfallort. Fünf von ihnen wurden per Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9, der gestartet war, musste nicht eingreifen. Die Blessuren reichten von Hautabschürfungen bis zu einem Trauma im Bereich der Brust des ältesten Unfallopfers. An sich ging die Angelegenheit damit recht glimpflich aus.

Dafür waren zunächst die Südost-Tangente in Richtung Süden an der Unfallstelle zunächst gesperrt. Ab 10.27 Uhr war ein Fahrstreifen frei, aber immer noch vier blokiert. Der Rückstau reichte zeitweise bis zum Knoten Kaisermühlen zurück.